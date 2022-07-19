桃園》全國十大傑出救護技術員奪第1 救護技術助人 楊尚樵勤學救人

市消防局第一救災救護大隊桃園分隊小隊長楊尚樵，獲今年「十大傑出救護技術員」並贏得冠軍。（桃市消防局提供）

2022/07/19 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市消防局第一救災救護大隊桃園分隊小隊長兼高級救護技術員楊尚樵，投入消防工作十二餘年，特別鍾情於救護技術，經常利用勤餘時間積極參與各項救護訓練及研習會議，將所學知識技能運用於實際勤務，提升桃園市救護品質，並將實務中所遇案類據以統計分析，投稿期刊論文，也曾遠征國外參加野地救護賽奪冠，今年參加由台灣急診醫學會及消防署共同遴選的「十大傑出救護技術員」，以亮眼表現在全國各地消防局推薦的優秀救護員中脫穎而出、奪得冠軍。

消防局長謝呂泉表示，卅八歲的楊尚樵是二○○九年基特班出身，先前在新北服務多年，五年前調至桃園，在執行到院前心肺功能停止（OHCA）、急性心肌梗塞、嚴重創傷、異物哽塞等各種緊急狀況救人無數，光是執行緊急救護OHCA案件，患者存活七十二小時以上至少有三十四人，也曾數度執行孕婦急產接生；楊於去年四月間因優異的表現晉升為小隊長，他之所以對救護如此熱愛且積極，是在第一次接生急產孕婦，母子均安送醫後，被醫生當面誇獎：「處理得相當不錯喔！」，深刻覺得救護知識與技巧十分受用，就此堅定要以救護技術助人，迄今每天仍排定讀書時間表，持續精進自身。

此外，楊尚樵也因著對救護的熱衷，經常利用勤餘時間參與救護研討會，將研習學得的生物統計技能，蒐集全市各消防分隊給藥數據，在中文期刊、急救醫學通訊或消防月刊等地發表「骨內針技術能顯著提升急救現場給藥效率」、「骨針介入前與介入後之OHCA病患急救時於現場接受Epinephrine的比率」等論文，二○一九年自費組隊遠征馬來西亞參加野地救護賽，勇奪國際組冠軍。

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