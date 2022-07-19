桃園》鄭文燦模式+林智堅模式 小智市長勤跑基層

國民黨桃園市長參選人張善政（左三）與里長合影，相互打氣。（記者李容萍攝）

2022/07/19 05:30

〔記者李容萍、魏瑾筠、陳恩惠／桃園報導〕桃園市里長聯誼總會每季在各行政區，輪流辦理基層民政工作人員的民政業務聯繫交流座談會暨餐敘，昨由中壢區公所舉辦，隨著選戰逼近，包括民進黨桃園市長參選人林智堅、國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨桃園市長參選人賴香伶先後到場逐桌致意，也祝福尋求連任的里長都能高票當選，三人「王不見王」，但各自展現親和力、進行請託。

林智堅：盼大家把熱情轉換選票

林智堅表示，他到桃園約十天、每天勤跑基層，啟動的是「鄭文燦模式」，每天到各個行政區、社區，也到新移民開的餐廳體驗美食文化，充分感受到桃園人的熱情，也源自鄭文燦八年的施政受到桃園人高度肯定，大家也知道鄭文燦支持林智堅，有一種愛烏及烏的情感轉移，再來自己過去擔任新竹市長，桃竹本來是共同生活圈，桃園人對他也不陌生，且自己也是桃園女婿，太太是桃園人，過去太太支持他全力拚新竹市政，如今他要加倍奉還給桃園更加值的服務，希望大家把熱情轉換成選票。

林智堅說，他從廿五歲就從政，選過一次議員、二次市長，這次參選桃園市長是第四次選舉，當然在跟鄭文燦跑行程過程中，看到屬於鄭文燦的方法，自己也有跟選民接觸的撇步，在這過程中將鄭文燦模式加上林智堅模式，希望用最快的時間得到鄉親的認同與支持。

張善政：先聽基層發聲 再端出政見

張善政表示，他一直很重視基層的聲音，也很喜歡跟基層站在一起，出席交流會希望能多聽聽基層的聲音，然後端出政見符合民眾期待，並對症下藥解決民眾的問題；被問及林智堅夾帶行政資源打選戰，會不會擔心國民黨聲勢不如民進黨？張表示，競選團隊人員已陸續到位，將會透過不同的管道去接觸基層民眾及專業團體，目前並不擔心。

賴香伶：市政穩健 與里長攜手共進

賴香伶表示，她與市議員參選人一起出席里長聯誼交流活動，感謝里長在市政提出建議與里民服務，在市政規劃中里長是很重要的一環，市政要穩健往前必需與里長一起攜手共進，除向辛苦的里長致意，也相信以她過去的市政經驗，未來一定會與里長搭配的很好。

民進黨桃園市長參選人林智堅（右一）向參與座談和餐敘的里長逐桌請託。（記者李容萍攝）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶出席里長聯誼交流活動。（記者李容萍攝）

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