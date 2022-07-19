桃園》陸軍司令部釋地 軍民共融公園動工

國防部陸軍司令部前大片南洋杉綠地，將闢建「綠杉林公園」景觀工程，預計明年五月完工。（記者李容萍攝）

2022/07/19 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕緊鄰國道三號龍潭交流道的國防部陸軍司令部（前陸軍總部大漢營區）前有大片高聳南洋杉綠地，已有近五十年歷史，市府與陸軍司令部為讓軍民共享綠地活化資源並提供休憩場所，研議合作闢建「綠杉林公園」景觀工程，為軍民共融公園，昨天開工，預計明年五月完工，希望以此拉近軍方與地方的距離，提供居民舉辦各種活動空間。

鄭文燦讚軍方 願將營區周邊地與民共享

市長鄭文燦、陸軍司令部司令徐衍璞上將共同主持「綠杉林公園」景觀工程開工典禮。鄭文燦說，基地上肯氏南洋杉林約有九十棵，多年來軍方養護有成，成為景觀優美、深具特色的都市森林，以往軍營旁講求隱密性及機密性，市府感謝國防部展現進步思維，踏出相當不容易的一步，願意將營區周邊緩衝地帶釋出，與社區及居民的生活連結，成為軍民共享、共融的空間。

3年前敲定 4.2公頃綠地打造綠杉林公園

鄭文燦表示，此計畫三年前敲定，透過市府、陸軍司令部、居民及公民團體共同參與規劃，導入新式公園、人本友善、生態城市的設計，整合陸軍司令部前方兩塊綠地及鄰近公有土地，合計四．二公頃，以總經費七四三六萬元開闢為軍民共融公園，完工後不僅拉近軍民距離，成為雙方合作的典範，也是營區與都市共融、桃園主題特色公園的代表作。另在不影響軍方交通動線的前提下，連同營區周邊設施也一併優化，讓國軍與地方更親近。

徐衍璞說，軍民本是一家，綠杉林景觀公園的推動，要感謝參謀總長陳寶餘上將於擔任陸軍司令部司令任內，積極拉近營區與周邊居民的距離，並與市府研議，將軍方這片廣闊的綠地有效運用，規劃開闢為景觀公園。而綠杉林公園也是繼龍岡天幕球場、龍岡萬坪公園、平鎮雙連坡碉堡公園後，由國防部與市府再度共同建構的親和友善空間，期盼藉此創造軍民共融。

市府工務局長賴宇亭表示，綠杉林公園景觀工程融合現有自然林相，注入簡約、親切、溫暖的元素，以人為本設計空間需求，工程項目包括展現陸軍「迷彩」意象的友善入口廣場、新式公車亭、綠園大道、環場散步道、展演舞台、陽光大草坪、親子遊戲區、鋪面改善、景觀綠美化、景觀廁所、友善人行環境，並提供八十四個機車格及二○二汽車格。

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