林智堅：照自己的節奏步驟走

國民黨市長參選人張善政質疑民進黨桃園市長參選人林智堅「沒有開拓行程的能力。林智堅回應，張像教授、老師一樣指導，選舉會按照自己的節奏與步驟。（記者李容萍攝）

2022/07/18 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長近日砲聲隆隆，民進黨參選人林智堅前天指國民黨參選人張善政「高高在上」、「缺乏協調跟溝通能力」，張昨天反批林「沒有拓展行程能力」；林昨天回應，張善政這段期間一直都是像教授、老師指導他人，對的事情他會虛心接受，但選舉會按照他自己的節奏與步驟。

民進黨桃園市長參選人林智堅昨天由桃園市長鄭文燦陪同參加新屋區「天水堂」姜姓祖祠修繕竣工登龕復位祭典。鄭文燦向姜家子孫介紹推薦「後生市長」林智堅，他任期即將屆滿，「希望大家能用疼惜鄭文燦的心情來支持林智堅」。

林智堅說，張善政這段期間以來一直都像教授、老師一樣指導他，對的事情會虛心接受，選舉則會按照自己的節奏與步驟前進。至於張緊咬論文爭議，還稱林智堅不敢在神明面前發誓，林回應，論文爭議他在第一時間已做了澄清，相關二個學校也都已發出聲明，現在有部分已經進入司法程序，學校學術倫理審定委員會，也會在兩個月後會有一個結論，希望大家給學校一個獨立、公正的空間。

林智堅強調，過去八年來新竹的改變、新竹的建設是不容抹煞的，「選舉不是噴口水也不是抹黑比賽」，未來他會勤跑基層，讓更多桃園鄉親認識、支持他。

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