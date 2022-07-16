桃市「紅利桃子」振興經濟上路 送千萬點數

民眾廿三、卅日至夜市使用手機登錄LINE帳號資料，可獲得紅利桃子點數兌換資格。（資料照）

2022/07/16 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，桃園市政府資訊科技局即日起至十一月卅日，推出「紅利桃子」振興經濟方案，預計送出千萬元點數（一點一元），民眾入會可得五十點，至特約商店可拿到一百點，還將搭配市府各局處活動送出點數，例如市府觀光旅遊局「桃園千元住宿金搶先用」就送出一千點。

1點等於1元 可前往特約商店購物

資科局長余宛如表示，這一波「紅利桃子」點數須於活動期間用完，未來「紅利桃子」會成為常態性活動，預計於年底推出「市民卡紅利桃子」，民眾參與各項市政宣導活動，以往現場發放紀念品，也可以改成發放點數，憑點數到特約商店購買喜歡的物品。

你吃飯我買單2.0 登錄發票可抽獎

市府經濟發展局「你吃飯我買單2.0」官網昨起開放民眾登錄七月於桃園市餐飲消費的發票、收據，即可參加抽獎，中獎後以現金轉帳方式兌獎，單筆獎金最高三千元，週週抽出五百名幸運兒加贈紅利桃子點數三百點，最後一週加碼抽出一三六名倍倍送得主，一人最多可獨得卅萬元獎金，活動期間未得獎的登錄發票可重複抽獎，登錄越多，中獎機會越大。

夏夜數位生活祭 數位支付贈夜市金

「夏夜數位生活祭」是民眾廿三、卅日至中壢、桃園夜市，使用手機登錄LINE帳號資料，即可獲得一百點紅利桃子點數兌換資格，限量五千名，還可抽一百元夜市金，限量五千名，民眾當天在夜市使用數位支付消費買一百元，到活動櫃台出示消費滿一百元紀錄，可再獲得一百元夜市金，限量五百名。

此外，觀旅局推動的「桃園千元住宿金搶先用」，依照得獎者金額數字，提供一千點紅利桃子，限量二千名；農業局「防疫有機蔬菜箱」，依照實際付款採購者的意願登記報名，提供卅五點紅利桃子，限量八千名。

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