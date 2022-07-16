選舉如跑馬拉松 鄭文燦：差距最後才拉開

民進黨桃園市長參選人林智堅到龍潭區參訪，積極了解市政、爭取選民支持。（記者許倬勛攝）

2022/07/16 05:30

〔記者魏瑾筠、許倬勛、謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅昨參訪位於龍潭區的鍾肇政文學生活園區、菱潭街興創基地，積極了解市政、爭取選民支持，同黨籍現任市長鄭文燦在廣播節目上被問到對林智堅勝選是否有信心？鄭回應，林的民調雖微幅領先，但需要更努力，他比喻選舉就像馬拉松，「跑馬拉松才剛開始，要拉開（差距）要到最後」，會謹慎看待，但不做票數預估，要對選舉保有熱情才不會被各種波折擊倒，選舉心理素質跟韌性很重要。

鄭文燦表示，林智堅做了八年新竹市長，正在累積對桃園市的熟悉度，他從旁看林在任何場所的發言蠻得體，這需要有一定的訓練，民進黨隨時會做民調，但不需要對外公布，對手公布民調是為提振士氣，最重要是不斷擴大選民支持基礎。

針對林智堅參選桃市長的決策過程，鄭說，林在竹市有很高滿意度，也注重產業、教育、文化及環境，投入桃市長選舉前，竹市雖與桃市有交流，但林沒有在桃市為選舉暖身或有爭取動作。

鄭文燦表示，先前民進黨沒有做桃市長提名準備，也沒有口袋名單，但經過綜合討論，林智堅的支持度最高，對比競爭對手還有小幅領先，雖然其他可能的參選人也有優點，但主要是看每個人的潛力，而林擔任桃市長的接受度高，且城市治理經驗需要無縫接軌。

至於國民黨市長參選人張善政批評鄭文燦帶著林智堅到處跑行程，「以為鄭文燦在選第三任」，桃市議會國民黨團也開記者會質疑市府行政不中立；林智堅回應，他與鄭文燦採分進合擊、互相補位，鄭在上班時間嚴守行政中立，陪他走訪社區、拜訪社團都是利用公務之餘，呼籲張「管好自己，不要高高在上糾正別人」，選舉應各憑本事爭取認同，而非一再潑髒水；鄭也反駁說，選戰一起跑就快要變抹黑比賽，還是要回到市政主題。

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