碩士論文爭議 張善政：林智堅不能一句「抹黑」帶過

國民黨桃園市長參選人張善政昨受訪表示，對於論文事件林智堅必須講清楚，才能讓選民對他有信心。（記者塗建榮攝）

2022/07/16 05:30

〔記者謝武雄、許倬勛、魏瑾筠／桃園報導〕國民黨持續質疑民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文涉抄襲，國民黨桃市長參選人張善政昨於廣播節目專訪時，重申政治人物的誠信比學問重要，呼籲林智堅將論文疑點說清楚，不是一句「抹黑」帶過，且林要說服的不只是桃園市民，還有全國民眾，畢竟林未來還是有機會更上層樓。

林智堅昨早走訪龍潭區鍾肇政文學生活園區、菱潭街興創基地後受訪表示，全案已進入司法程序，中華大學、台灣大學也各發表聲明，他相信學術倫理審定委員會將秉公調查，呼籲國民黨給予學校最大的空間，不要用政治力干擾。

張善政說，他擔任科技部長時，就要求大學要有把關學術倫理審查委員會，因此論文早有審查機制，他對台大的公正性有信心，最重要的是要有足夠客觀資訊給委員評斷，包含另一個關係人余正煌至今未出面，還有林的指導教授陳明通還是國安局長，這些都會導致審不下去。

張也表示，他在台大不到十年，指導碩、博士生約五十位，除了論文，最重要是教導做學問態度，當初他從台大土木系畢業，到美國史丹佛、康乃爾大學攻讀碩、博士，將土木與電腦結合，他的論文只要到Google搜尋康乃爾大學及他的名字就可以找得到。

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