桃園》葉家千金傳承製茶 打造茶空間

復興區第四代留日茶農葉佳欣沖泡柔順回甘的「千金烏龍」。（記者李容萍攝）

2022/05/16 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕復興區地理環境得天獨厚，適合高山作物生長，除了水蜜桃、甜柿為人熟知，拉拉山烏龍茶更是北部高山茶中的極品，茶區約有四十六公頃，每年春茶競賽吸引眾家茶農參賽；有別於傳統茶行印象，位於台七線三民里丸山地區、前身為「藍廷製茶廠」的「葉家千金」，以友善環境的永續農法方式種茶，從小就在茶園長大的第四代留日茶農葉佳欣、葉佳宜姊妹，前年將自家閒置茶廠改建為具有設計感的茶體驗空間，提供民眾悠閒品茶。

葉佳欣表示，茶廠是一九八○年由祖父葉阿廷創立，而早在一九三六年，曾祖父葉步森就從新竹關西來到復興區開墾拓荒、栽種茶苗，也種下葉家與茶的不解之緣；姊妹倆從小跟著父親葉國崇（曾任復興區農會理事長）在茶園長大，一起跟著祖父鑽研種茶，並精進製茶技術與焙茶工藝。

葉家茶園後來移往拉拉山，製茶室同樣遷移，原本的茶廠便閒置下來，承接製茶的葉佳欣姊妹前年利用疫情期間改造祖父的製茶廠，創造多元的茶空間，不只可以試茶、買茶，也能品嘗茶點；改造的茶空間與新品牌取名為「葉家千金」，象徵兩姊妹攜手經營，也呼應茶山貴重猶如千金、萬金，可說一語雙關，茶香優雅甘甜的「千金烏龍」則是店招牌之一。

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