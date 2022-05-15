桃園》桃捷興南站社宅 興建413戶2025年完工

捷運Ａ20社宅建築採簡潔造型、垂直裝飾板分割，圖為其完工後的示意圖。（記者謝武雄攝）

2022/05/15 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園機場捷運A20興南站區段徵收計畫，前年中完成配地，市府地政局去年標售抵費地，創下每坪百萬元高價，市府住宅發展處規劃興建社會住宅四一三戶，基地面積約二七○○坪，工程日前上網招標，經費約廿二．八億元，預計二○二五年下半年完工，是繼A10山鼻站基地後，全市第二個捷運社宅。

住宅發展處長莊敬權說，A20社宅基地位於中壢區興東路及其一五五巷交界，周圍環境有老街溪、水圳、埤塘、公園綠地等，距離機捷A20興南站約二五○公尺，步行時間約三分鐘，是名副其實的捷運社宅。

莊敬權表示，A20社宅建築設計採簡潔造型、垂直裝飾板分割、對稱幾何線條創造豐富天際線，興建三棟地上十四層樓、地下二層樓的建物，提供三一一席機車、二五二席汽車停車位，房型分為一房型二二三戶、二房型一一四戶、三房型七十六戶，總營建樓地板面積一萬四七八五坪，建蔽率四十八．一％，將有一四○○坪法定空地，作為公園、自行車道及綠帶。

莊敬權說，A20社宅低樓層規劃為幼兒園、南區身心障礙者社區資源中心、身心障礙者家庭照顧者支持服務據點、視覺障礙者生活重建中心及微型運動中心，提供多功能服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法