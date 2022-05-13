桃園校園防疫 國高中畢典改採線上

2022/05/13 05:30

鄭文燦：重大活動暫緩 校慶、跨校社團或體育競賽儘量展延

〔記者陳恩惠、李容萍、魏瑾筠、許倬勛／桃園報導〕桃園市昨增一萬零卅九例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，市長鄭文燦於疫情說明會中宣布，考慮疫情升溫，校園防疫要提升警戒，本月校園重大活動全部暫緩、暫停，包括畢業典禮改採線上舉辦、校慶、跨校社團活動或體育競賽儘量展延，國高中若一定要舉辦的活動則須提防疫計畫，且不能有不特定的人士參與。

大園、龍潭 各增1處採檢站

鄭文燦表示，桃園市確診數較前天多二．九五％，還在爬坡階段，尚未到達高峰，未來幾週壓力會更大；目前十四家醫院外附設的採檢站（急診通道分流）負擔相當重，市府今起新增大園區南港採檢站、龍潭區中興路採檢站，前者在科學園區內南港里活動中心，由新國民醫院負責，後者則由國軍桃園總醫院負責，讓市境社區採檢站總數達廿三處。

鄭說，桃園區中路、中壢區龍岡採檢站採取長者幼兒PCR三合一服務，首日上路採檢一五九人，若機制成熟將逐步擴大，會繼續尋求地區醫院或診所團隊協助，在不同生活圈再增開七處採檢站，讓民眾就近採檢。

防疫關懷包快易通代領 啟動

今起在十二區區公所（復興區除外）啟動防疫關懷包「快易通」代領作業，其中，中壢公所昨晚陸續將關懷包從公所中庭「搬」至戶外廣場，方便比對確診者身分，讓代領人快速領取。

市府民政局長陳靜航說，代領者可先至桃園市民卡LINE官方帳號平台預約領取，若無市民卡或不會操作，也可持確診者的健保卡或身分證前往公所再由服務人員協助領取。

滿12歲學生 能在校接種疫苗

市府教育局統計，全市國小學生接種莫德納疫苗的「打氣」不到四成，原先因接種劑量不同，滿十二歲國小生須另到醫療院所施打，這週起也能在校接種；鄭文燦昨至桃園國小視察國小生接種情形，與小朋友話家常、安撫學生心情。

市府衛生局昨證實懷寧醫院附設護理之家爆發群聚感染疫情，共有卅三人快篩陽性，目前所知為輕症、無症狀者，採機構就地隔離，並安排合約醫療院所提供PCR檢測及後續醫療照護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法