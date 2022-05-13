大嵙崁計畫 桃市府8年來投入35億

山豬湖生態親水園區生態豐富，是民眾喜愛的景點之一。 （記者謝武雄攝）

2022/05/13 05:30

桃市第二座地質公園 擁有28公頃灘地環境 已完成細部設計 月底發包

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市升格後，市府針對大漢溪兩岸約三千一百公頃空間推動大嵙崁專案計畫，以「大嵙崁8字環」為整體發展主軸，至今約投入卅五億元，市議員陳治文昨在議會質詢時關注推動情況；市長鄭文燦答詢表示，大嵙崁專案計畫包含生態、文化旅遊，有水文、歷史及族群，是多元角度的土地利用計畫。

鄭文燦說，大嵙崁生態探索公園是針對大漢溪二二八公頃浮覆地環境，預計明年完成規劃設計，總經費高達十五億元；大嵙崁地質公園是繼「草漯沙丘地質公園」後，桃市第二座地質公園，擁有廿八公頃灘地環境，已完成細部設計，月底上網公告招標。

以大嵙崁8字環為發展主軸

市府水務局長劉振宇答詢說，全案以「大嵙崁8字環」為發展主軸，所有的工程都環繞在大漢溪兩岸，透過人工濕地、親水公園、水質改善及水資源中心方式，營造適合民眾休憩場所。

所有工程都環繞在大漢溪兩岸

劉振宇表示，市府推動大嵙崁專案計畫，至今約投入卅五億元，金額最高的是清淤輸送系統工程，經費近廿二億元，這是在大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋間，興建八．四公里水防道路，供石門水庫清淤車輛通行，紓解台四線大溪路段假日車潮，去年底完成細部設計，工程陸續招標。

山豬湖生態親水園區 成大溪景點

劉提及，已完工的山豬湖生態親水園區、月眉人工濕地，已經成為大溪的觀光景點，尤其是月眉人工濕地成排落羽松倒映湖面，成為打卡勝地；大嵙崁親水園區景觀工程是在中庄土丘及中庄二期土地，透過生態復育及景觀營造方式，打造兼具親水、環境教育及特色公園的天然遊憩場域，預計月底完工。

大漢溪自行車人行跨橋 9月完工

水務局在山豬湖及中庄調整池間興建一座橫跨大漢溪的自行車人行跨橋，預計九月完工；中庄濕地公園是於中庄攔河堰旁興建一座兼具河川環境營造及水質改善功能人工濕地，今年三月開工，預計明年九月底完工。

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