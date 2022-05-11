桃捷路網2.0規劃 11條通過中央備查

2022/05/11 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府捷運工程局除推動桃園捷運第一階段三心六線路網的興建，也推出第二階段的「路網二﹒○版本」，將新增十一條路線、長度共一二二．七公里，市府提出的整體捷運路網規劃案，已於六日由交通部通過核備。

新增的十一條路線，包括「桃園中壢平鎮線」─可紓解桃園、中壢區間上下班尖峰時間的交通壅塞並縮短通勤時；「桃園青埔線」─從桃園市立體育場經小檜溪、中路、大竹到青埔；「綠線延伸大溪線」─可延伸綠線服務範圍連接南八德與大溪地區；「桃園長庚線」─串聯桃園、龜山、林口特定區，服務工業區通勤需求；「平鎮龍潭線」─可紓解平鎮、龍潭交通負荷。

「桃園棕線延伸線」─可提供市府行政中心的大眾運輸服務；「桃園蘆竹竹圍線」─活化桃林鐵路路廊以連結虎頭山、南崁溪、竹圍漁港等景點；「桃園航空城線」─串聯航空城內主要發展區；「大園觀音線」─整合航空城、客運園區與草漯重劃區，促成新興生活圈形成；「中壢新屋線」─連接中壢、新屋生活圈；「內壢宋屋楊梅線」─以內環線概念規劃，便利民眾轉乘。

目標2051年前逐步完成

捷工局長陳文德表示，桃園市人口到今年二月底，已增至二二七萬人，市府於二○一八年啟動「桃園第二階段都會區捷運系統路網計畫」，六日通過交通部備查，據此計畫，希望能於二○五一年前逐步完成桃園捷運路網。

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