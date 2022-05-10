桃園》LALAi原民音樂節 週末邀民來搖擺

音樂節邀請逾廿組原民歌手、樂團及舞團接力演出。（記者鄭淑婷攝）

2022/05/10 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「LALAi桃園原住民族國際音樂節」強勢回歸，十四、十五日下午五點起於桃園陽光劇場舉行，包括BOXING樂團、王宏恩、梁文音、舒米恩、桑布伊、馬曉安、家家、戴愛玲、動力火車等逾廿組原民歌手、樂團及舞團接力演出，場外還有原物市集展售文創、美食等。市長鄭文燦表示，疫情升溫但多以輕症、無症狀者為主，大型活動做好防疫還是可以舉辦，提醒民眾參加音樂會一定要戴好口罩。

音樂節不停辦 市長籲參加者戴好口罩

鄭文燦說，桃市原民人口已達八萬人，是台灣原民人口成長最快的城市，已經超越台東縣、僅次於花蓮縣，預估幾年內就會追過花蓮，市府將持續推動原民新政，提高生活保障、文化扎根及認同感。

前、去年因疫情停辦 今年移師陽光劇場

桃園原民國際音樂節自二○一六年開辦，二○二○、二○二一連兩年因疫情影響停辦，今年恢復舉行並移師去年完工、可容納一萬五千人的陽光劇場。

市府原住民族行政局表示，LALAi（音同來來伊）是排灣族傳統歌謠，具有歡樂的意涵，也是魯凱族鳥卦中的吉祥之意，今年桃園原民國際音樂節除了安排國內原民音樂人演出，也與帛琉等國外駐台使館合作，兩天的活動於機場捷運A17領航站旁的陽光劇場舉行，活動詳情可至「LALAi桃園原住民族國際音樂節」臉書粉絲頁查詢。

鄭文燦昨出席啟動儀式表示，陽光劇場周邊有原住民文創中心、原住民電視台。原民文創中心今年九月即將完工，電視台會於明後年完工，屆時A17站將是進入台灣、了解原民文化的第一站，站區因此也進行改裝，並於出入口設置兩個原民公仔。

機捷A17站重新進行改裝，出入口設置原民公仔。 （記者鄭淑婷攝）

「LALAi桃園原住民族國際音樂節」十四、十五日於桃園陽光劇場舉行。（記者鄭淑婷攝）

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