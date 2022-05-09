桃園》沈金大師鳥毛清傳承 師徒大溪開展

鳥毛清（右一）和學生的相處亦師亦友。（記者李容萍攝）

2022/05/09 05:30

記者李容萍／專題報導

桃園市立大溪木藝生態博物館四年前邀請日本文化財漆協會常任理事、「沈金（在漆器上刻劃細緻點線，再填入金粉的裝飾技法）」日籍大師鳥毛清進駐工藝基地，擔任大溪漆藝研修所主任講師，第一批學員陳愷靜、魏彤珈、黃姵瑄、蔣坤原、宋任平、黃冠偉等人，抱持以漆藝為志業的心來學習及創作，工藝交流館「一步」沈金傳習班成果展覽即日起到八月下旬，是師徒在職人之道上，以彼此的作品對話，也讓民眾鑑賞。

身障練技出色 作品一路獲肯定

鳥毛清出生於一九五五年，今年六十七歲，自幼罹患小兒麻痺，身體左半邊行動不太方便，會學習沈金技法，全因此技法只靠右手就可以完成，他說：「算是命運的安排」，他年輕時拜沈金「人間國寶」前史雄為師，被認證為日本工藝會正式會員，作品風格沉穩大器，細膩中頗具自然情趣，沈金飾箱作品「一夜」於二○一九年榮獲第六十六屆日本傳統工藝展東京都知事獎，日本政府去年授予紫綬褒章，是對他的藝術領域創作事蹟卓越的極大肯定。

木博館長陳倩慧表示，台灣早期的漆藝蓬勃發展，在第二次世界大戰中斷，鳥毛清從日本來到台灣，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情使研習課程暫停兩年，直至今年二月底，他再次抵台傳承技藝。

駐村授課 讚台灣學員學習認真

鳥毛清駐村授課發現台灣學生相當認真學習，有傳承發揚漆藝的使命感，即使疫情造成中斷兩年實體課，仍透過線上拍攝、討論技術，沒有停歇的追求技藝精進，這份精神讓他很感動，和這些年紀可當他兒孫的學員相處，也讓他的心境永遠卅八歲。

大葉大學造形藝術學系學生黃姵瑄，經姊姊告知大溪漆藝研修所課而報名，從最初的胎體到推光，再到沈金，繁瑣的工序讓她刻骨銘心，尤其最後上金粉讓她很有成就感，鳥毛清會依照學員的個性與設計而提供專業建議，每次跟老師討論完圖稿設計都引發很多的創作靈感。

大溪漆藝研修所將於暑假招收第二期學員，在此同時，鳥毛清著手瀕臨絕種的台灣特有種保育類野生動物「石虎」繪本創作，宣揚動保理念，也讓更多人透過繪本書籍認識沈金漆藝之美。

鳥毛清的作品。（記者李容萍攝）

日本漆藝師家鳥毛清，是「沈金」技法大師，獲邀至大溪傳承技藝。（記者李容萍攝）

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