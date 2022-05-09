桃園》淨空國1南崁交流道北 出匝道口 6月科技執法

市府交通局將在南崁交流道北出匝道口設置科技執法，讓未保持路口淨空的車輛無所遁形。（市府交通局提供）

2022/05/09 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國道一號南崁交流道北出匝道左轉往蘆竹區南崁方向車流龐大，常因回堵造成路口阻塞，為保持路口淨空，市府交通局已於該處設置科技執法設備，可讓違規車輛無所遁形；交通局表示，目前仍在宣導期，將於六月一日起上路取締，提醒用路人注意。

交通局交通工程科長劉廣堂表示，林口交流道、桃園南崁交流道及中壢平鎮交流道出入口匝道因車流量大，且周邊車流交織，常在上、下班尖峰時段出現壅塞現象，許多駕駛搶快違規堵在路口、加重塞車問題，還常衍生交通安全問題。

林口交流道前年底設置 成效不錯

劉廣堂指出，交通局於前年十一月起與市府警察局合作，在林口交流道的龜山區文化一路、龜山一路路口設置科技執法設備，取締未依標線行駛、未保持路口淨空的違規車輛，科技執法拍照取締後從每月上百輛降至每月僅剩六輛、成效顯著，為此，今年也於南崁交流道建置路口淨空科技執法系統。

劉廣堂說，今年一月已完成往南崁交流道南下匝道的平面道路調整，讓南下車輛可續行不受新南路二段與北出匝道路口號誌管制，大幅改善交通壅塞，而北出匝道往南崁方向雖已劃出三個車道分流，但尖峰時段若遇綠燈，仍難以消化左轉往南崁方向車流，部分車輛因未保持路口淨空，影響由中正路往桃園方向的車輛通行，造成交通打結。

車輛滯留路口 違規最高罰1200元

劉廣堂說，該路口設置的科技執法系統，將對未保持路口淨空車輛進行拍照取締，目前已設置相關警示牌面提醒用路人保持路口淨空，違者可開罰六百元至一千兩百元，盼能改變駕駛人違規行為，減少交通事故、提升交通安全。

市府交通局已設置警示牌面提醒路人注意，該處有科技執法，須保持路口淨空。（市府交通局提供）

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