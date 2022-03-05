為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃園／超商業者打通隔牆 未合法申請

    室內已面目全非，居民質疑業主「先動工再告知」。（記者許倬勛翻攝）

    室內已面目全非，居民質疑業主「先動工再告知」。（記者許倬勛翻攝）

    2022/03/05 05:30

    〔記者許倬勛／桃園報導〕讀者投訴，位在桃園市中壢區龍仁路上一幢近卅年的集合式住宅，有超商業者上個月承租三連戶後，未經溝通其他住戶，逕自將房屋隔牆打通，還宣稱取得政府核准公告，居民憂心房屋結構受損，籲公權力介入協助。

    住戶：誆稱取得政府公告 憂結構受損

    市府建築管理處長邱英哲表示，依照「建築物室內裝修管理辦法」，供公眾使用的建築物、及可被視為供公眾使用的六層樓以上集合式住宅，就需申請室內裝修許可及取得建築師簽署的結構安全說明書，才得以動工，完工後須經勘驗取得合法證明。

    市府：要求停工並限期一個月內補辦

    邱表示，經查業者並未合法申請裝修，已要求停工並限期一個月內補辦程序，否則罰款六萬元以上卅萬元以下；超商業主受訪回應，會依規定補齊文件獲核准後復工，並確保一切安全無虞。

    「未經溝通又聲稱經政府同意，豈料是騙局一場。」黃姓居民氣憤說，大樓有近卅年屋齡，超商進駐社區，大家樂見其成，但大興土木恐影響房屋結構，安全與便利孰重孰輕？居民們多次與業主溝通，但對方置之不理，僅以一張建築物結構安全證明企圖矇混，還向社區長輩誆稱取得「政府公告」。

    議員彭俊豪接獲陳情並會勘，他表示，證明書上提及將拆除一樓部分牆面，約廿五公分的鋼筋混凝土造壁體，雖有建築師專業背書安全，但居民要的是市府的公文，而非業主如同「告知」的舉動，且未經合法程序申報建管處許可就逕行動工，業主便宜行事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播