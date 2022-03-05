桃園／超商業者打通隔牆 未合法申請

室內已面目全非，居民質疑業主「先動工再告知」。（記者許倬勛翻攝）

2022/03/05 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕讀者投訴，位在桃園市中壢區龍仁路上一幢近卅年的集合式住宅，有超商業者上個月承租三連戶後，未經溝通其他住戶，逕自將房屋隔牆打通，還宣稱取得政府核准公告，居民憂心房屋結構受損，籲公權力介入協助。

住戶：誆稱取得政府公告 憂結構受損

市府建築管理處長邱英哲表示，依照「建築物室內裝修管理辦法」，供公眾使用的建築物、及可被視為供公眾使用的六層樓以上集合式住宅，就需申請室內裝修許可及取得建築師簽署的結構安全說明書，才得以動工，完工後須經勘驗取得合法證明。

市府：要求停工並限期一個月內補辦

邱表示，經查業者並未合法申請裝修，已要求停工並限期一個月內補辦程序，否則罰款六萬元以上卅萬元以下；超商業主受訪回應，會依規定補齊文件獲核准後復工，並確保一切安全無虞。

「未經溝通又聲稱經政府同意，豈料是騙局一場。」黃姓居民氣憤說，大樓有近卅年屋齡，超商進駐社區，大家樂見其成，但大興土木恐影響房屋結構，安全與便利孰重孰輕？居民們多次與業主溝通，但對方置之不理，僅以一張建築物結構安全證明企圖矇混，還向社區長輩誆稱取得「政府公告」。

議員彭俊豪接獲陳情並會勘，他表示，證明書上提及將拆除一樓部分牆面，約廿五公分的鋼筋混凝土造壁體，雖有建築師專業背書安全，但居民要的是市府的公文，而非業主如同「告知」的舉動，且未經合法程序申報建管處許可就逕行動工，業主便宜行事。

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