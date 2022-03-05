桃園／校長強迫教師上課輔？ 教局調查

楊梅國中。（記者許倬勛攝）

2022/03/05 05:30

〔記者許倬勛、魏瑾筠／桃園報導〕桃園市楊梅國中多位教師向本報投訴，校長賴正宗去年底寄給全校一封「新年希望」書信，提及教師須配合上第八節輔導課，九年級教師得輔導晚自習，違者將送教師評審委員會，形同威脅；賴昨受訪時喊冤並否認指控，僅有鼓勵教師儘量開課，信的內容竟遭竄改、涉偽造文書，將興訟自清；案由教育局調查中，若情節屬實會要求改善。

教局：不可強迫 若屬實會要求改善

桃園市政府教育局長林明裕表示，考量偏鄉、弱勢學生有參加課輔需求，不宜全面禁止，但屬自願性質，課後輔導通知書必須有「不同意」的選項，不能強迫參加，同理，安排授課教師應以溝通協調方式，不可強迫要求；爆料者所述第九節課，尚不符規定，將由督學到校調查；各校導師輪替辦法的訂定或修正，應先建立校內共識，須經校務會議通過才能生效，教育局會予以尊重。

爆料教師說，校長在信中提及有部分教師因個人因素不願配合輔導課，導致其他教師心生不平，因此各主科任課教師必須得上第八節課，九年級導師則必須上第九節課，不願配合者將函送教評會懲處，讓全校教師噤若寒蟬，不敢不從。

校長：僅鼓勵開課 將興訟自清

對此，賴正宗大喊冤枉，稱當初寫給教師的信，確實有點出少子化及輔導課勞逸不均的問題，但絕無脅迫字眼，末段文字疑遭有心人士竄改，自他擔任校長以來，都是鼓勵教師儘量開輔導課、分擔校務，至於「第九節」說法有謬誤，其實是符合教育局規定的夜自習，從下午四點四十分至晚上八點，也採徵詢制，並無強迫教師同仁。

關於被指控是待退校長，處處迎合家長需要、脅迫教師一事，賴正宗反問，「待退何必委屈求全？」重申自己俯仰無愧，他將會興訟自清，捍衛教育倫理及校譽。

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