桃園觀音─高鐵特區 桃42線拓寬第2標 年中開工

月桃路第一標完工，可串聯青埔到觀音地區道路。（工務局提供）

2022/03/05 05:30

從中壢區山東路到觀音區廣大路

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府為增進觀音區草漯重劃區往來高鐵桃園車站特定區交通便利性，辦理「桃42線月桃路拓寬工程」，中壢區領航北路到山東路（第一標）工程去年十一月底完工通車，第二標從中壢區山東路到觀音區廣大路在今年初發包完成，正在進行地上物查估、補償作業，預計年中開工，明年底完工啟用。

第三標年底前完成道路定線

至於第三標，市府規劃從觀音區廣大路打通至成功路或福山路，原本是二擇一，但市長鄭文燦在議會答詢時允諾兩條路都要做，預計年底前會完成道路定線，工程視預算狀況推動，但優先打通至成功路；廣大路到成功路路段長度一．五公里，到福山路則是一．二公里，合計二．七公里，預估工程、用地補償費逾十億元，市府積極向中央爭取補助。

市府工務局長賴宇亭說，第二標從中壢區山東路至觀音區廣大路，原路寬五至十二公尺，將拓寬為廿公尺，設雙向各二車道及人行道，長度約二．五公里，工程費、用地徵收補償費共約十二．二億元，其中工程費約五．二億元，營建署補助三．六億元。

工程項目包括道路、排水、景觀等，第二標完工後，預計讓中壢山東里、大園區和平里、觀音區廣福里及塔腳里等地區，易於連絡高鐵特區，全線完工後可望使草漯重劃區至高鐵桃園站更便利，帶動草漯發展。

第一標工程為中壢區領航北路到山東路，全長三．一公里，工程費、用地徵收補償費共十三．四億元，營建署補助三．七億元，將既有道路拓寬至廿公尺，同步施設人行道、共同管道、智能路燈，並改建山東橋、月山橋、月桃橋及洽溪一號橋等四座橋梁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法