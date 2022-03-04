前經發局長涉貪 懲戒法院判撤職停任用3年

2022/03/04 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕前桃園市府經發局長朱松偉在職時，涉嫌利用權勢及職務機會收受賄賂與餽贈，觸犯八起貪污罪，去年底被桃園地院判刑十三年，懲戒法院審理認定他除涉犯貪污治罪條例、刑法相關罪責，還違反公務員服務法，事證明確，情節重大，嚴重損害政府信譽，有懲戒必要，評議判他撤職、停止任用公務員三年，可上訴。

判決指出，朱松偉二○一八年任職局長期間，要求廠商支付其飯店住宿費用，並索取及收受二十萬元、水波爐兩台、威而鋼兩盒、蘋果手機三支、蘋果平板電腦一個、飯店住宿費共四十六萬餘元等財物及不正利益；同年，朱擔任台中市、桃園市政府兩項交通設備採購案的評選委員，竟截圖蘋果平板、手錶傳給得標廠商要求贊助實物，得手兩台平板及一支手錶帶回家使用。

朱松偉還涉向廠商索取賣場禮券及現金、詐領特別費等罪，累計八起貪污罪及一起詐欺罪，雖然他矢口否認犯罪，但桃園地院認定事證明確，去年底判處十三年徒刑。

監察院調查後，彈劾朱松偉利用權勢及職務機會向業者收受賄賂與餽贈、利用擔任政府機關採購案的評選委員機會向業者索賄、以不實發票詐領局長特別費、收受與其職務有利害關係的業者非正常社交禮俗標準的餽贈及其他利益，卻未依規定簽報長官及知會政風機構處理。

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