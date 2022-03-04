停電故障 14起電梯受困無人傷

龜山警方派員在龜山區復興一路、文化二路口指揮交通。（記者周敏鴻攝）

2022/03/04 05:30

〔記者周敏鴻、謝武雄、許倬勛、鄭淑婷／桃園報導〕台灣電力公司興達電廠外線的開關場昨早跳電，造成全國大停電，桃園市也遭殃，有廿二個變電所暫停運作，全市十三個行政區共約一百廿五萬用電戶，有九區、十九萬二六一七戶停電，比例近六分之一，經台電搶修，於上午十一點十七分恢復供電。

交通號誌停擺 警派員指揮交通

這起全國大停電事件，市民熱議「要用愛發電嗎」？消防單位獲報共十四部電梯故障、十九人受困，均派員救援脫困，幸無傷亡；市府交通局清查市區有四百處路口交通號誌停擺，如龜山區復興一路與文化二路口、文化一路與文青路口等，由警方派員指揮交通及維持行車秩序。

機捷未受波及 全線正常營運

另，位於觀音區的大潭電廠一部渦輪機組受到系統性影響也出現異常，減少出電約十五萬瓩，好在影響的用電規模不大；桃園機場捷運幸未受停電波及，全線仍正常營運。

市長鄭文燦表示，停電當下即要求各局處了解狀況，包括工業區有無傳出災損，工程單位是否因停電影響工期等，還好並無太大災損，但他要呼籲台電應拴緊發條，釐清跳電釀禍的原因出在哪裡，設法提高電網韌性。

交通局交通工程科長劉廣堂說，停電後，交控中心接獲民眾通報號誌無法運作達卅四處，經比較停電前後號誌通訊連線數量，約近四百處路口受到影響；交通局陸續在重要路口號誌系統裝設不斷電系統（UPS），這次突然停電下，有十二處路口啟動UPS而降低交通壅塞情形，另透過全市資訊可變標誌（CMS）推播訊息，提醒駕駛人行經停電號誌路口小心通行。

龜山區文欣國小因停電後教室內光線不足，師生們一度移往戶外上課。

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