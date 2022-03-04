種植30公頃 首屆桃園咖啡莊園節5日登場

第一屆「桃園咖啡莊園節」將於五日在龜山區良美農場舉行。（桃園市政府農業局提供）

2022/03/04 05:30

明起到11日在龜山區良美農場有咖啡市集、網美咖啡廳、特色小農市集等

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府與復興區農會去年底發表「拉拉山咖啡」品牌，今年將咖啡種植納入農業生產補助，舉辦第一屆「桃園咖啡莊園節」，明天到十一日在龜山區良美農場有咖啡市集、網美咖啡廳、特色小農市集等，讓民眾來此細細品嘗在地咖啡香。

低海拔也可種出精品咖啡

市府農業局統計，桃市咖啡種植面積逐年增加，現約三十公頃，遍及復興、龜山、蘆竹、平鎮、中壢、楊梅、龍潭、大溪等區，其中，良美農場栽種咖啡樹逾十年，面積○．六公頃，樹種有阿拉比卡、黃金豆等，去年以自家生豆參加南投縣國姓舉辦的咖啡評鑑，初試啼聲就拿下八十四．四分的「精品咖啡」優異成績，打破「低海拔種不出好咖啡」的迷思。

良美農場第二代、青農陳瑄錡說，當初是有客人帶了咖啡樹苗來，爸爸喜歡喝咖啡、種好東西給家人，開始試種咖啡樹，但光有栽種，不懂後製，最後只能任其落果，她心有不捨，便報名咖啡後製概論課程，加上自行摸索、鑽研，完成自家生產的第一杯咖啡，年產量二百到二百五十公斤，生豆製作採水洗法，以自產自銷為主。

拉拉山咖啡 首次公開展售

農業局長郭承泉表示，活動邀請市內廿個咖啡業者共襄盛舉，推出咖啡園巡禮、認識咖啡果，及體驗去果皮、挑豆、炒豆、磨豆、手沖咖啡、專業咖啡講座等，桃園品牌「拉拉山咖啡」將在活動中首次公開展售，詳情瀏覽「桃園咖啡莊園節」臉書。

龜山公所規劃八梯次小旅行

龜山區公所搭配規劃小旅行，五、六日共八梯次，遊經楓茶米休閒農業區內的吳特色十九站、益成茶行、源爸的開心農場、好楓戶農家等，安排花饅頭製作、冷泡茶、插秧、雙色米飯塔等體驗活動。

現場打造成網美咖啡廳。（桃園市政府農業局提供）

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