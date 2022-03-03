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    首頁　>　桃園市

    桃園》綠色生活悠遊節 倡導低碳生活

    「2022綠色生活悠遊節」在蘆竹誠聖宮舉行，漂亮的花海是打卡最佳景點。（環保局提供）

    「2022綠色生活悠遊節」在蘆竹誠聖宮舉行，漂亮的花海是打卡最佳景點。（環保局提供）

    2022/03/03 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市「二○二二綠色生活悠遊節」，今起到十三日在蘆竹區誠聖宮廣場一帶舉行，「花漾桃園，綠意蘆竹」主軸，串聯在地人和旅客的綠生活型態，以自行車作為花海圖騰，宣導自行車運具、休閒活動及呼應低碳永續、全球氣候變遷等議題。

    市府環保局長呂理德說，活動涵蓋優質教育、永續能源、永續城鄉、永續消費與生產、氣候行動等發展目標，為鼓勵民眾低碳生活，搭乘桃園機場捷運、活動接駁車、YouBike到場者，可獲贈限量版市集折價券，現場集滿五枚數位印章，有機會抽中電動機車、新款手機等。

    呂理德表示，會場種植薰衣草、四季秋海棠等品種的花海，在「美國區」設摩天輪、旋轉木馬，「歐洲區」有巴黎鐵塔造景並供應法式甜品，「沙漠區」有仙人掌裝置藝術，適合民眾拍照打卡，另有表演節目、星光演唱會，詳情可至「綠色生活悠遊節」臉書https：//www.facebook.com/tygreenlife查詢。

    三月八日是「國際婦女節」，市府社會局規劃「一看、二聽、三享受」，共五場影展、兩場心靈講座及免費咖啡品嘗等活動，昨在桃園婦女館，由市長鄭文燦主持啟動儀式，由於兩千杯咖啡已經送完，他當場宣布加碼兩千杯，活動詳情可上社會局臉書粉專頁https：//www.facebook.com/tycgsw/查詢。

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