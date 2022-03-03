桃園.》米迪群聚增2居隔轉陽 無社區風險

市府環保局針對4名確診個案足跡，立刻進行清消作業，圖為遠東SOGO中壢店消毒過程。（桃園市政府提供）

2022/03/03 05:30

〔記者周敏鴻、陳恩惠／桃園報導〕桃園市昨增兩例本土、七例境外武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案。本土個案是觀音區米迪幼兒園群聚感染事件中，富林國小確診電腦老師案二○五六三相關，市長鄭文燦昨表示，米迪事件已進入第四波傳播階段，昨雖增兩例，但都在匡列居家隔離的範圍內，沒有社區風險。

桃市昨兩例本土確診個案，包括案二○六八二的廿多歲女性，是老師的非同住友人，案二○六八三的十多歲男童，是電腦課確診學生案二○六一七的同班同學。

2/21至2/25 4確診者足跡已完成清消

市府新聞處長詹賀舜公布案二○六一七、案二○六一八、案二○六二一與案二○六八二，二月廿一到廿五日的公共場所足跡，包括麥當勞中壢中華店、遠東SOGO中壢店B1美食街、美斯樂泰式便當、小巷子清燉牛肉麵中壢店，及觀音區的馨香早餐店、來喀麵飯館等地。市府環保局針對四名確診個案足跡，立刻進行清消作業。

3校、2幼兒園及課照中心 停課不停學

停課中的學校有富林、觀音、新街等三所國小，米迪、喬幼兩所幼兒園，以及米吉課照中心；鄭文燦說，市府教育局與各學校機構都將安排線上課程，讓學生「停課不停學」、受教權益不受影響。

為了確保校園安全，鄭文燦要求，各級學校即起必須落實防疫規範四項加強版，包括「增加體溫量測頻率」，即學生入班前、下課前都須量測體溫；「落實生病不上課、不上班原則」；「師生有發燒或上呼吸道症狀，應用快篩試劑套組自我篩檢」；「學生家庭聯絡簿要落實每日家庭健康監測」。

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