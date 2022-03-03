桃園》石門水庫媽祖水上遶境 週末祈福

到石門水庫搭船遊湖，最遠可達角板山的新溪口吊橋，一覽水庫上游的湖光山色。（記者李容萍攝）

2022/03/03 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「天上聖母（媽祖）」是國人很熟悉的傳統信仰，石門水庫現有觀光遊艇、漁撈船與農務船等近一八○艘，桃園市渡船遊艇商業公會攜手大溪區百吉復興宮與鄉親，每年農曆二月三日舉行媽祖水上遶境祈福，今年將在後天（三月五日）上午安排十五艘遊艇出航遊湖，祈求風調雨順，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情早日退散，再次衝高水庫遊艇的載客紀錄。

限額兩百人 免費搭遊艇陪同媽祖遊湖

桃市渡船遊艇商業同業公會理事長張德傑表示，這次活動日期適逢週末，會場於上午七點發放號碼牌，限額香客、遊客共二百人，免費陪同媽祖等神尊從阿姆坪碼頭搭船遊湖，盡情享受湖光山色，一起遶境祈福。

公會總幹事陳咪春說，往年媽祖水上遶境的船隊從大壩碼頭至阿姆坪碼頭，來回一個半小時至兩個小時，今年因滿庫水情佳，公會內部討論今年將開至角板山的新溪口吊橋，預計遊湖時間約三個小時，是她加入公會十幾年來首見要到新溪口吊橋。

遊艇生意受疫情影響 日前遊客才回籠

陳咪春表示，遊客到石門水庫搭遊艇，除可往返大壩、阿姆坪碼頭、龍珠灣，只要水庫水位超過二四○公尺，還可暢遊薑母島和新溪口吊橋，往年年初至農曆年後是水庫遊艇旺季，今年初因本土武漢肺炎疫情影響，桃園市是重災區，加上農曆春節前後天氣濕冷，上百個團體取消遊湖，直至二二八連假天氣放晴，水庫風景區三天入園人數超過六萬人次，搭船遊湖人數也破六千人次。

北區水資局副局長郭耀程表示，石門水庫目前水情正好，截至昨晚六點為滿水位的二四五．一二公尺，蓄水量二億○六三○萬噸，蓄水率一○○％，但依據中央氣象局長期預報資料顯示，評析三至四月降雨可能偏少至正常，北水局密切監控水情，做好穩定供水工作，把握降雨加強引水蓄存水庫，並呼籲民眾把節水當生活常態，珍惜每一滴水資源。

石門水庫水情正好，桃園市渡船遊艇商業公會五日舉辦媽祖遊湖遶境祈福活動。（記者李容萍攝）

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