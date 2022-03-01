拉拉山賞櫻、大溪老街 爆人潮

228連假接連好天氣，大溪老街幾乎從中午過後到傍晚，被湧入人群擠到水洩不通。（記者李容萍攝）

2022/03/01 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕二二八連假好天氣，桃園市各景點揮別寒流低溫出現人車潮，其中拉拉山瘋賞櫻、壓軸的桃園燈會都吸引人潮，向來是假日旅遊熱點的大溪老街、角板山遊憩區、海邊竹圍漁港、永安漁港及新屋綠色隧道等景點，在市府觀光旅遊局所建置「桃園景點人潮警示燈號系統」都曾顯示人流管制的紅燈，市府一度呼籲市民暫勿前往紅燈警示景點，包括大園、大溪、楊梅警分局均加派警力疏導和管制車流，讓大家玩的盡興、回家不掃興。

復興區因上、下巴陵的拉拉山區紅、粉紅、白色櫻花正接力盛開，成了連假最夯景點；為期廿天展期的桃園燈會昨晚閉展，前副總統呂秀蓮也到中壢光明公園賞燈，她讚許桃園燈會很漂亮、很精彩，燈會所在的公園及老街溪環境也改善大有進步；觀光局統計截至昨晚九點燈會總參觀人數突破廿萬人次，燈會落幕後，有五組沿著老街溪步道燈飾繼續保留至五月，盼在疫情趨緩穩定下，民眾可繼續到老街溪享受浪漫的光影。

觀旅局統計，二二八連假期間，市轄遊客人氣最旺景點為：大溪老街六萬五千九百四十八人、石門水庫風景區六萬二千一百廿四人、虎頭山風景特定區四萬四千七百九十五人、竹圍漁港四萬一千一百零八人、慈湖三萬五千五百四十三人、永安漁港三萬二千八百四十七人、拉拉山二萬六千六百八十四人、新屋綠色隧道二萬四千六百六十八人、龍潭大池二萬一千六百五十三人、角板山一萬八千九百卅一人。

拉拉山區櫻花盛開美麗，遊客喜迎好天氣上山賞櫻，順便拍好拍滿。（記者李容萍攝）

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