桃園》燈會今落幕 昨湧3萬人次單日最多

虎年桃園燈會二二八連假迎來人潮，也迎來開展以來單日最高的參觀紀錄。（記者李容萍攝）

2022/02/28 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕今年桃園燈會從九日起在老街溪沿岸進行靜態展燈，原展至廿日，因各方叫好叫座、展延至今（廿八日）晚上十點閉展，將於晚間十點零五分主燈秀展演結束後畫下句點，總計廿天的展期是歷年燈會時間最長，也是展期中下雨天最多的一年。

截至昨晚已破18萬人次

告別連日陰雨，二二八連假前天氣轉晴回暖，市府觀光旅遊局統計截至昨晚賞燈人數已破十八萬人次，昨晚湧入三萬人次也打破單日最多的賞燈人潮，預估至今晚賞燈總人數可望突破廿萬人。

觀旅局長楊勝評表示，因本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，去年的桃園燈會停辦，今年仍因疫情採靜態展示，取消所有動態活動，現場並控管人流，而今年燈會非同以往，燈組的特色讓參觀的民眾猶如走進戶外光影秀，讓遊客大為驚豔，也肯定桃園燈會每屆都有創新和驚喜。

南北兩地雙主燈 各有千秋

今年桃園燈會延續前年「光之桃花源」主題，以老街溪河岸為軸帶，於南北中壢光明公園和平鎮新勢公園設置兩大主燈。平鎮新勢公園的「天空之城」邀國際藝術家Billy Canning與跨界音樂旅人林強，聯合創作長卅二公尺、寬十二公尺、高十一．五公尺的「天空之城」主燈，象徵桃園國門之都，光影投射搭襯前衛電子樂，為民眾帶來最新潮的感官饗宴；中壢光明公園「桃花林」主燈最高六公尺，融合光影科技及花藝美學，打造桃園休閒農業區花卉的光影意象。

老街溪5組燈飾 保留至5月

楊勝評說，桃園燈會今晚閉幕，老街溪河岸兩側浪漫的燈光環境經過討論將有五組沿著老街溪步道燈飾繼續保留至五月，盼在疫情趨緩穩定下，民眾可繼續到老街溪享受浪漫的光影，而燈會設置的浪漫桃花樹林，風景區管理處也將再活化典藏至市定風景區內進行夜間觀光環境的打造，另有廿組燈飾由風管處、各區公所、里長、宮廟和溪州服務區、金三角協會等認養，讓燈飾能活化繼續利用。

中壢光明公園的主燈「桃花林」，則是重現桃園早期桃花盛開的花海景象。（記者李容萍攝）

桃園燈會在新勢公園展出的「天空之城」主燈，活動期間每晚每三十分鐘展演一次，極為吸睛成為本屆燈會最大亮點。（記者李容萍攝）

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