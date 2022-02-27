桃科二期卡遺址開挖 下埔頂明年完成

「白沙屯」遺址於去年８月動工開挖，預計今年７月可完成。（地政局提供）

2022/02/27 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園科技工業園區第二期（簡稱桃科二期）開發案於去年底開工，預計二○二四年底完工，由於桃科於二○一二年的環評報告及二○一六年考古遺址普查計畫，分別發現疑似「白沙屯」、「下埔頂」遺址，預計明年八月才能完成整個開挖計畫；市府地政局長蔡金鐘表示，原則上遺址都儘量規劃在公設地範圍，希望不影響開發期程。

「白沙屯」遺址於去年八月動工開挖，預計今年七月可完成，「下埔頂」遺址於今年一月開挖，預計明年七、八月間完成。

2遺址土地 儘量規劃為公設

蔡金鐘說，桃科二期總面積為五十四．○一公頃，規劃卅四．三八公頃產業用地，其餘十九．六三公頃為公共設施用地，因「白沙屯」、「下埔頂」遺址相關資訊，早在二○一六年前就有大略雛型，因此推動進行桃科二期時，就將兩遺址所在的土地儘量規劃成道路等公共設施用地，但因遺址影響面積達廿五．四四公頃，仍有部分位處產業用地上，無涉遺址的產業用地面積約廿八．五七公頃。

蔡金鐘說，桃科二期位於一期及白玉里旁，開發完成後將引進高科技及運輸物流等相關產業，預估可引進就業人口約七千人，為避免炒作土地，產業園區採「先租後售」制度，申請人應於土地點交後三年內完成建廠，才能進行土地所有權移轉登記，而土地權移轉登記三年內不得移轉他人，違者市府得依標售底價無息買回。

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