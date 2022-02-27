地景藝術節桃園宴 3/1開賣

「桃園地景藝術節」今年活動別出心裁，首次融入飲食文化，讓民眾透過「吃」的藝術深入了解在地故事。（記者李容萍攝）

2022/02/27 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕今年「桃園地景藝術節」將於三月十一日至廿七日，於北桃園的南崁溪畔及虎頭山風景區登場。市府文化局為讓民眾更多元體驗桃園在地特色，以「食物」作為載具，首次舉辦「食地景─桃園宴」，於大溪區「溪房子手作坊」，由藍帶主廚以在地特色食材烹飪十四道佳餚，限量五六○席次，預計三月一日開賣。

文化局長莊秀美表示，地景藝術節原本去年九月就要舉辦，因本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而順延，活動以「二○二一＋桃園地景藝術節」命名，選在桃園北區舉行，以「都會綠洲、親山近水」為主軸，邀請國內外四十五名藝術家及在地十四組社區、社群團隊，創作出卅二件裝置藝術，將在南崁溪畔、桃林鐵路、虎頭山公園和虎頭山創新園地等地展出，期望藉由藝術翻轉城市空間，帶領民眾深入了解桃園人文歷史及生態環境。

莊秀美說，除展演、座談和輕旅行，活動也首次融入飲食文化舉辦「食地景─桃園宴」，推出的十四道佳餚選用桃園特色食材，包括石門水庫活魚、新屋鵝、桃園豬、平鎮蜂蜜及桃園三號米等，每一道菜色都有故事，等待民眾發掘。桃園宴訂將於三月十九、廿、廿六、廿七日舉行，每席售價八百元，三月一日開賣。

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