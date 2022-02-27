桃園》拉拉山賞櫻 人潮警示亮紅燈

拉拉山區櫻花盛開美麗，遊客喜迎好天氣，不少人還包車上山賞櫻，上巴陵等停車場人、車龍湧現。（記者李容萍攝）

2022/02/27 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕昨天二二八連假首日且天氣轉晴回暖，復興區上、下巴陵的拉拉山區紅、粉紅、白色櫻花正接力盛開，成了連假最夯景點；市府觀光旅遊局建置「桃園景點人潮警示燈號系統」，拉拉山景點從昨天上午十點半至中午十二點就亮起黃燈，中午十二點至下午四點轉為紅燈、四點以後再轉為黃燈，花況最好的上巴陵中心農路出現大塞車；市府風景區管理處預估北橫櫻花季可持續至三月中旬。

戀戀魯冰花揭幕一週 昨遊客最多

另方面，市府客家事務局舉辦的「戀戀魯冰花」活動於十九日登場，上週因陰雨綿綿加上氣溫濕冷，不利於魯冰花生長，遊客也冷冷清清，而這兩天陽光露臉，民眾也利用二二八連假出遊，也創下活動以來最多遊客的一天。

大溪老街湧1.7萬多人 人潮最多

桃園市景點人潮警示燈號有四種燈號顯示，綠燈為人流安全值在七十％以下，顯示黃燈是人流警示值在七十％至八十％，顯示紅燈是人流管制值在八十％，顯示灰燈是離線狀態，燈號於每日上午八點至下午五點隨情況調整；經統計，昨天湧入拉拉山的遊客達八六五九人次（排名第八）；昨天人潮前三名景點分為大溪老街一萬七八三四人次、石門水庫風景區一萬五六一一人次、虎頭山風景特定區一萬二四七七人次。

拉拉山櫻花期 可望至3月中旬

風管處長廖育儀表示，上巴陵中心農路恩愛農場富士櫻目前滿開但漸凋謝，千島櫻接力開約八成，預計本週末仍有不錯花況，而中巴陵櫻木花道昭和櫻已開始凋謝，下巴陵拉拉山遊客中心吉野櫻開了有七成、千島櫻初開，遊客來此仍可欣賞粉嫩櫻花，預計賞櫻期至三月中旬。

大溪警分局呼籲，遊客如欲至復興區巴陵賞櫻，因恩愛農場停車位有限，如遇車位停滿時警方會實施單行管制，停車場旁設有收費計程車接駁遊客往返農場，請配合交管措施；復興區台七線下山建議替代道路：往新竹方向建議改由桃一一八線羅馬公路往新竹縣關西鎮，往台北方向遊客建議改由台七乙線往新北市三峽區。

龍潭區大北坑農村發展協會總幹事江增平表示，魯冰花目前開約六成，花期預估可至三月十日，二二八連假期間，花田周邊還有「花間實境解謎」、「花花製造所ＤＩＹ」、「茶山博物館」、「時光茶棧」、「戀戀時光音樂會」等各項活動。龍潭警分局建議遊客確實依主辦單位規劃的單向管制措施行車，以避免無法進入會場而掃興。

賞櫻人、車潮湧入，拉拉山著名賞櫻勝地「恩愛農場」二二八連假首日爆棚。（記者李容萍攝）

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