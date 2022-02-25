桃園中壢仁福里遇雨積水 將施工改善

2022/02/25 05:30

〔記者許倬勛、周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區仁福里榮民南路七二○巷十九弄及仁福二、三街一帶地勢低窪，早年道路側溝設計不良，通水斷面小又不連貫，導致每逢大雨易積淹水，影響百餘戶人家，過去兩週陰雨綿綿就讓居民苦不堪言，市議員謝美英接獲陳情，邀市府水務局會勘後，水務局決採清淤、加寬側溝及施設截流系統等改善措施，預計下半年動工、明年初完工。

謝美英說，仁福二街側溝長約一百多公尺，銜接榮民南路七二○巷十九弄及仁福三街的路段，有五十八公尺無側溝，導致一再疏濬都效果不彰，周圍的新建案進駐，房屋型態改變情況下，只要大雨來襲，水流就會溢出側溝，亟待改善。

水務局正工程司呂盈樺表示，下週先派工清淤，三月底前委由中壢公所施作無側溝路段並加深既有側溝，該局後續以「中壢士校大埤進出水口改善工程」，透過截流系統減少通往仁福里的水量，截流系統預計六月間完成規劃設計，隨即發包動工，預計明年初完工，工程費約一千八百萬元。

市議員蔡永芳說，八德區大和里建國路、建國公園周邊因都市開發、農田減少，一旦降下雷陣雨，雨水無法流到農田，就會流到建國路導致積淹水，高度曾達四十公分以上，建國路周邊民宅密集，住戶逾萬戶，積淹水對交通安全影響極大；水務局三月間將斥資七千餘萬元，辦理建國公園與鄰近的同和公園改造成滯洪池公園的工程，工務局同步施作建國路側溝改善工程，完工後，雨水順著側溝流入兩處滯洪池公園，可望消弭民瘼。

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