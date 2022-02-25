學生陪病採檢確診 桃園新興高中今停課

2022/02/25 05:30

〔記者魏瑾筠、周敏鴻／桃園報導〕桃園市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情收斂中，不過，私立新興高中一名高三男學生，因媽媽開刀，他陪病入院前依規定PCR採檢，結果驗出陽性，Ct值卅五，相對傳染風險不高，尚未列案號，市府衛生局、教育局基於防疫安全，緊急匡列全校五六一六名師生採檢，校園內外環境清消，今天預防性停課一天，並進行疫調。

據了解，這名男學生因陪病需要，已兩次採檢及血清檢驗，呈現陽性，他的爸爸、媽媽及弟弟採檢均陰性；由於染疫學生前天還有到校上課，衛生局緊急調度醫療團隊入校採檢，結果預計今天出爐，接下來適逢二二八連假，將視採檢結果決定全校是否防疫停課十四天，或可於三月一日復課。

桃市連續三天本土確診個案「＋○」，但昨新增十六例境外移入個案，年齡介於廿至五十多歲，其中十四例為落地採檢陽性，兩例為居家檢疫期間採檢確診，都沒有社區足跡；市府仍開設桃園區中路公園、中壢區中正公園社區採檢站，維持社區健康監測。

市府新聞處長詹賀舜說，民眾如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似感染症狀，請儘速撥打1922或0800-033355，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），告知醫護人員相關接觸史。

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