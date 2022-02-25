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    首頁　>　桃園市

    桃園／改善沉痾 董座任季男帶領桃客上軌道

    前六軍團指揮官任季男出任桃客董事長，帶領桃客經營上軌道。（記者謝武雄攝）

    前六軍團指揮官任季男出任桃客董事長，帶領桃客經營上軌道。（記者謝武雄攝）

    2022/02/25 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園汽車客運公司是桃園市客運業龍頭，去年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，營業額降到平常三成，還爆發有史以來最大的詐領公路總局購車補助款弊案，董事會五大派系內鬥甚烈，經市長鄭文燦推薦前六軍團指揮官、陸軍退役中將任季男出任董事長，他上任五個多月，設法檢視改善營運沉痾，配合市府交通局監督、輔導，漸讓公司重上軌道。

    鄭文燦說，桃園客運經營市區路線將近二百條，包括大部分偏遠路線，站在市府立場是希望桃客正常營運，才不致衝擊大眾運輸服務，去年桃客董事會大股東糾紛、發生詐領購車補助款弊案後，時任董事長黃伯弘請他協助，他想到任季男曾任六軍團指揮官、欣桃瓦斯公司董事長，與桃市頗有淵源，因此推薦他來幫忙。

    常穿便服搭自家公車 改善服務

    交通局長劉慶豐表示，公路總局因為桃客購車補助款弊案，原以取消對桃客偏遠路線補助，但這不利於偏鄉民眾行的權利，任據理力爭，終獲同意繼續補助，任也經常穿著便服搭乘自家公車，將看到的狀況回饋給各站改善，乘客對桃客服務態度評分增加與此有關。

    全面檢討營運路線 盼減少虧損

    桃客副理雷平祥說，任季男要求各單位建立標準作業流程，以往每個月有四、五件車輛故障拋錨拖回保修廠，如今降為一件左右，以往愛心敬老半票由業者吸收，疫情發生後各客運業者都賠錢，市府決定吸收半票補助，但要求提撥年終獎金給司機，卻限於市區公車路線，經企業工會反映，任向董事會爭取，今年公司額外提撥四千多萬元給國道客運、遊覽車司機年終獎金，考核甲等人數也從以往三分之一提高到五分之二，團體協約的補助金也在任到任後立刻發放。

    任季男表示，鄭文燦認為他沒有包袱、派系，請他來整頓桃客，除了要符合各項法令，最終目的是讓公司賺錢，正在全面檢討營運路線規劃，務必減少虧損，提供更好服務品質讓市民滿意。

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