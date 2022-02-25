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    首頁　>　桃園市

    228連假遊燈會、賞花 桃園景點交管

    「戀戀魯冰花」系列活動，持續於龍潭區大北坑及三和社區一帶舉行，金黃色花海隨風搖曳。（記者李容萍攝）

    「戀戀魯冰花」系列活動，持續於龍潭區大北坑及三和社區一帶舉行，金黃色花海隨風搖曳。（記者李容萍攝）

    2022/02/25 05:30

    〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕二二八連假將至，中央氣象局預報天氣由濕冷轉晴回暖，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緩和，桃園燈會、龍潭魯冰花、北橫櫻花季等熱門出遊景點，預期會湧現人潮、車潮，警方建議民眾出遊前宜利用「桃園景點人潮警示燈號系統」，查詢市境廿三處風景區情況，避免前往人擠人的景點 ，警方也對易壅塞熱點加強交通疏導及管制。

    燈會展區周邊 違規車輛將拖吊

    今年桃園燈會在老街溪沿岸靜態展燈，平鎮區新勢公園、中壢區光明公園「雙主燈」每卅分鐘展演一次，每次五分鐘，溪畔設置廿七組大型燈組，每晚六至十點亮燈，配合燈會延展至廿八日，警方針對展區周邊道路交通疏導和拖吊違規車輛。

    龍潭戀戀魯冰花 管制單向通行

    「戀戀魯冰花」活動也於龍潭區大北坑、三和社區一帶舉行至廿八日，待陽光露臉，可望是花況最美的時候，考量當地無汽車迴轉空間，龍潭警方將管制道路單向通行，請遊客遵守交管。

    北橫櫻花季 台七線重要路口疏導

    復興區北橫公路沿線種植數千株櫻花，每年一至三月盛開，前山的詩朗櫻花步道與櫻花坡楓葉谷、上高義古路櫻花步道、爺亨，一直到拉拉山遊客中心、中巴陵櫻木花道、中心路農場等，拜連日冷氣團所賜，讓櫻花花姿更顯嬌艷；預期二二八連假台七線將湧入賞花遊客車潮，台七線從一一八線道（羅馬公路）以南往巴陵、宜蘭等路段多彎道且路幅狹窄，大溪警方將於重要路口與交通節點疏導管制，提醒用路人注意行車、會車安全。

    中壢區青埔特區除了高鐵桃園站是通勤必經處，華泰名品城、新光影城及Xpark水族館等，每逢假期吸引民眾前往，車潮讓鄰近國道二號大竹交流道周邊路段出現壅塞情形；大園警方將在中正東路二段與高鐵北路三段加強交通疏導，另請市府交通局研議調整延長台卅一線綠燈秒數疏導車流。

    桃園燈會在老街溪沿岸進行靜態展燈，二二八連假過後將熄燈。（記者李容萍攝）

    桃園燈會在老街溪沿岸進行靜態展燈，二二八連假過後將熄燈。（記者李容萍攝）

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