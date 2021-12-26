人安桃園平安站「寒士吃飽30」 募款不到3成

寒流來襲，人安基金會協同多個社團夜訪街友，並致贈物資。（人安提供）

2021/12/26 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕入冬最強寒流報到，對於長期露宿街頭的街友而言是最難熬的日子，人安基金會除了持續關懷，每年也辦「寒士吃飽30」活動，去年以來受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情、經濟不景氣等影響，捐款並不踴躍，目前人安桃園平安站的募資不到需求的三成，站長陳志偉呼籲各界伸出援手幫助弱勢族群。

陳志偉說，受人安長期輔導的街友、獨居老人、單親媽媽約有五百人，規劃明年除夕致送每人一個五百元紅包及價值六百元的年菜，但受經濟景氣、疫情影響，目前募集不到三成，以往「寒士吃飽30」是以圍爐方式進行，去年起避免群聚傳染，改以「送禮到家」方式繼續關懷窮苦族群，希望社會善心一同給予弱勢族群一份祝福與溫暖，捐款劃撥帳號：19859690（戶名：人安基金會，備註：吃飽30），電話03-3348325。

陳志偉表示，防寒是人安基金會的九大服務之一，多數街友常因中高齡、慢性疾病、家庭失和、工作不穩定，生活陷入困頓而流離失所，今年人安照樣提供餐食或泡麵乾糧，希望讓寒士也能溫飽一餐，由於寒流來襲，十二月起號召桃園市玄恩會、桃園東方扶輪社參與夜訪街友（見圖，人安提供），提供食物與避寒物品，降低冷氣團所帶來對健康的威脅，度過寒冬。

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