五楊高架首座 楊梅休息站啟用

楊梅休息站內設有簡易賣場。（記者許倬勛攝）

2021/12/26 05:30

〔記者許倬勛、鄭瑋奇／桃園報導〕交通部高速公路局斥資三億元，在國道一號新建五楊高架路段唯一休息站「楊梅休息站」，也是國道實施電子收費後，第一座利用舊有收費站空間改建的休息站，主建築造型以「天圓地方」概念設計，站區配置停車場、廁所及簡易賣場，昨由交通部長王國材、桃園市長鄭文燦等人剪綵啟用，提升國道服務品質，降低疲勞駕駛的情形。

配置停車場、廁所、簡易賣場

楊梅休息站位於五楊高架南下七十一公里四百公尺處，平面路段車輛無法駛入，建築設計以「天圓地方」為概念，總樓地板面積約四百七十一坪，屋頂為三度空間變化的漏斗形垂版造型，以清水模工法施工，外觀相當「文青」，中庭引入植生綠化，三棟廁所外型則仿客家圓樓意象設計。

降低用路人疲勞駕駛的情形

楊梅休息站啟用典禮選在昨天耶誕節舉行，王國材形容「是送給用路人最好的耶誕禮物」，他說，以前國道一號南下從汐五高架至五楊高架近六十公里，都沒有停靠休息、如廁之處，高公局因此利用收費站舊址腹地改建為休息站。

利用收費站舊址腹地改建

鄭文燦表示，楊梅休息站的廁所除男、女廁及考量身障人士需求，也提供性別友善親子空間，專設獨棟「通用廁所」，男、女廁均有親子廁間及淋浴室，站內有廿四小時營業簡易賣場，供應餐點飲料，停車場可容納小型車五十四輛、大型車十輛。

經常行駛五楊高架路段的貨車司機徐先生說，有了這座休息站，未來不會再過楊梅而不入，且距離湖口服務區僅十分鐘，相當便利。

國道一號新建五楊高架路段唯一休息站「楊梅休息站」昨天啟用，由交通部長王國材（左七）、桃園市長鄭文燦（右六）等人剪綵。（記者許倬勛攝）

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