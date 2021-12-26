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    首頁　>　桃園市

    龍潭 「低揚二號池」 示範智慧灌溉

    「低揚二號池」是大溪區瑞源里石園路附近主要水源，未來將浚深擴大儲水能量。（水務局提供）

    「低揚二號池」是大溪區瑞源里石園路附近主要水源，未來將浚深擴大儲水能量。（水務局提供）

    2021/12/26 05:30

    記者謝武雄／專題報導

    一九七○年代，桃園市龍潭區、大溪區高低揚灌區農民拒繳水租，被石門農田水利會從灌區剔除而淪供灌孤兒，須自行覓水灌溉農田作物，現在市府水務局推動智慧灌溉系統，為非灌區農田用水找出一條生路，計畫總經費五千六百萬元，農水署允補助四千六百萬元、市府自籌一千萬元，以高低揚灌區內「低揚二號池」示範改善。

    農水署補助四千六百萬 市府自籌一千萬

    當初高低揚灌區要用抽水馬達將低處水源抽到高層灌區，農民除負擔水租，還得分擔抽水站電費，氣得發起拒繳水租運動，被水利會排除在灌區供水範圍外，之後政府編列預算幫忙農民支付水租，他們盼恢復灌區身分，卻不得其門而入。

    如今全國各農田水利會改制農田水利署轄下的各管理處，高低揚農民們期待農水署石門管理處將其納入灌區，但農水署考量全國灌區及非灌區農田各卅八萬公頃，非灌區農田數量甚鉅而無法同意。

    池圳採不透水材質 減少灌溉水流失

    水務局長劉振宇也在台灣大學任教，曾研究智慧灌溉方式有所成果，用電腦系統精準控制土壤特性、不同作物供水需求，加上溫度、溼度等環境因素，達到精準放水、不浪費的目的，選定低揚二號池作為示範區，將池子浚深、修繕灌溉明渠，池圳採用不透水材質減少灌溉水流失。

    工程設計中 預計明年初招標發包

    低揚二號池位於龍潭區佳安里，供灌範圍為大溪區瑞源里石園路附近，近年當地部分水路變更為排水溝渠，農民仍有灌溉用水需求，水務局會將○‧九公頃低揚二號池浚深一‧八公尺，使蓄水量約一萬二千五百噸，可灌溉面積約廿公頃，另改善既有灌溉渠道約九百公尺，中斷者會新建灌溉溝銜接，工程細部設計中，預計明年初招標發包。

    農業局建議農民在水務局改善水源環境後，精選低耗水、高經濟作物如茶葉、牧草及大豆等，該局正尋找瑞源里內願意配合轉作農地作為示範區；議員徐玉樹認為，高低揚灌區去年碰到旱災，茶樹生長受到很大影響，政府應協助農民開發更多的水源；議員陳治文說，瑞源里石園路附近向來是灌溉水源缺乏之處，樂見市府推動智慧灌溉，為農民另覓生路，希望能擴大到整個高低揚灌區。

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