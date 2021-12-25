楊梅柏油路面隆起 市府︰將會勘改善

桃園市府養工處在楊梅區獅一路、幼獅路一段路口施作標線型人行道，為避免車輛行駛於上，先行施作「隆起物」，但因此讓用路人誤以為是施工不當、重車輾壓所致，怨聲載道。（記者許倬勛攝）

2021/12/25 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市楊梅區幼獅路一段與獅一路路口某加油站前，柏油路面近路肩處有「隆起物」高約十公分，宛如跳板，致車輛行經驟然彈起，用路人心驚膽戰，尤其機車族稍有閃失，恐釀摔車意外；市府養護工程處隊長蕭宗璿昨說，鄉親反映此路段無人行道，緊鄰加油站出口處，行人易與車流交織，因此施作標線型人行道，隆起物是刻意施作以阻隔車輛行駛其上，現以交通錐圍設警示，避免車輛誤闖。

原刻意施作隆起阻隔車輛

「這不是陷阱，什麼是陷阱？」機車騎士陳先生說，凸起的水泥設施位在獅一路右轉進幼獅路一段的轉彎處、槽化線上，是通往幼獅工業區的要道，尖峰時段車流龐大，重車往來頻繁，機車常被迫行駛於路肩，前日行經此處顛頗難行，差點摔車受傷。

曾姓居民表示，由於此路段長期遭到重車輾壓，懷疑隆起處是柏油路面不堪烈日曝曬導致，目測凸出近十公分，要是用路人在此車損人傷，市府勢必得負起國家賠償責任。

蕭宗璿說，隆起路面是刻意施作，以避免車輛干擾行人動線，不料引發市民疑慮，昨經內部討論認為有改進空間，下週與廠商會勘，評估以更妥適、簡單明瞭的避車方式，維護用路人安全，預計當週改善完成。

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