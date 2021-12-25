犯罪偵防科技化 桃警無人機隊成軍

AI巡防系統可透過AI智能技術，自動辨識道路上的汽機車車牌，查緝通報失竊、侵占、遺失的車輛。（記者周敏鴻攝）

2021/12/25 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局因應科技化、立體化犯罪偵防等潮流與需求，精選卅五名員警培訓報考「遙控無人機專業操作證」，十一月底前全數考取，昨天成立「桃警無人機隊」，即起投入刑事偵防工作、交通觀測應用、重大及聚眾活動、協助國土保護蒐證、災防協助支援等勤務，十九部「AI巡防系統」同步啟用，加強查緝失竊、侵占等案類的車輛。

可應用在交通觀測、災防協助支援

市長鄭文燦昨天主持「桃警無人機隊暨AI巡防系統」啟用典禮時強調，市府致力提升警方的科技偵防裝備，加強桃市的治安維護，無人機隊、AI巡防系統執行勤務內容，專用於犯罪偵防工作，以確保涉及個人資料的部分不會受到侵害。

桃警無人機隊長黃絢祥表示，桃警無人機隊從去年十月起籌劃，遴選曾操作過無人機的各單位警員卅五人，參加一百一十小時的學、術科課程，今年十一月底全數考取操作證。

兩公斤無人機 續航力、解析度更好

黃說，隊員取得證照後，可操作重量兩公斤以上的遙控無人機，相較於小型遙控無人機，續航力、畫面解析度都更好，從空中協助犯罪偵防的工作更有效率；隊上現有四部遙控無人機，會持續增加，配合相關單位編排專案勤務，整體提升警察工作的效能。

AI巡防一個月 查獲失竊汽車21輛

另，市警局添購十九部AI巡防系統，在警車上裝設攝影鏡頭、手機等，讓員警於巡邏時，可同步透過AI智能技術，自動辨識道路上的汽機車車牌，查緝通報失竊、侵占、遺失，系統試辦一個月期間，共查獲失竊汽車廿一輛、機車四十五輛。

桃園市長鄭文燦（右二）主持「桃警無人機隊暨AI巡防系統」啟用典禮。（記者周敏鴻攝）

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