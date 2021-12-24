平鎮86年黃復興藥號 左橫屋崩塌

平鎮區「黃復興藥號」中藥行廿二日深夜十一點多，左橫屋疑不堪雨水侵襲，導致泥牆壁體崩塌。（記者許倬勛攝）

2021/12/24 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕有八十六年歷史的桃園市平鎮區「黃復興藥號」中藥行（屋名「千頃第」），因三合院大瓦屋的形制完整、保留歷史記憶，市府去年辦理規劃設計翻修為「千頃第中藥產業故事屋」，不料廿二日深夜十一點多，左橫屋疑不堪雨水侵襲，導致泥牆壁體崩塌，毀損近三分之二，搖搖欲墜，故事屋推動前景恐受挫。

中藥產業故事屋 推動恐受挫

平鎮區公所人文課長余惠雯說，已委請廠商緊急踏勘災損，預計下週有結果，由於老屋歷史悠久，為求不破壞整體結構，原則上先以修復支撐為主，但不論經費、修復可能性，都得待調查結果出爐為準。

黃復興藥號經客家委員會、市府文化局多次考察，認定有保存必要，去年請平鎮區公所規劃「千頃第中藥產業故事屋修復再利用規劃設計暨工程案」，將左、右橫屋修復，並做為講述桃園市中藥產業發展史的故事館，總經費二千五百萬元，經四度流標，今年十月總算標出，現在規劃設計中，原定月底動工。

「一切步上軌道，怎知會發生意外。」黃家第三代、鎮興里長黃志杰表示，左橫屋因屋體老舊，有長期漏水、白蟻蛀蝕的問題，今年初才發生屋瓦斷裂，想不到前晚發生泥牆壁體崩塌，木梁因而凸出，粗估毀壞近三分之二，室內擺放的藥材全部泡湯，因憂心連續壁倒塌影響整體結構，昨緊急搭起棚架並以纜繩支撐保護，盼市府儘快協助修復。

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