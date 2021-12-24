桃園三層地區陂圳系統 登錄文化景觀

原名「龍過脈陂」的後慈湖，是個形狀像極月牙的埤塘。（記者許倬勛攝）

2021/12/24 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕早年桃園市大溪區三層地區在石門水庫完工前，受限台地、水系等先天條件，不利於耕作，歷經清治時代拓墾移民、日治時代到國民政府，接連開闢出龍過脈陂、白石陂、牛角湳陂、慈湖、頭寮大池（新福圳）等埤塘，形塑獨特的水文系統，經桃市文化資產審議通過，市府文化局將公告登錄「三層地區陂圳系統文化景觀」，讓荒田變良田的故事得以流傳。

山中水利系統 全國極少見

文化局文化資產科長董俊仁說，三層地區陂圳系統為全國極少見的山中水利系統，兼有人文歷史意涵及跨時代水利工法，見證當地農業、地方經濟的發展，因此登錄成為文化景觀，預計明年元月公告。

預計明年元月公告

文化局爬梳史料，桃市的陂塘和水圳、堂屋、聚落都有密切關係，清治道光八年間（公元一八二八年），林本源一族在大溪拓墾，當時三層地區一片荒蕪，林家僱工圍堰成埤，以耕牛踩踏、夯實土壤隙縫方法，利用地形落差，沿山腰峻坡建造出龍過脈陂、白石陂、牛角湳陂，滿足當時灌溉需求。

根據《大溪鎮志》，日治大正二年（公元一九一三年）全台洪水蔓延，大溪卻鬧旱災，歉收嚴重，日本殖民政府於一九一六年開鑿桃園大圳，串聯埤塘間的水路，同時將三層地區的所有埤塘加深，廣增水源。

開鑿隧道將溪水導入埤塘

今年八十歲、曾參與「新福圳建設計畫」的退休水利工程師陳文卿說，日本殖民政府在二戰期間計畫跨域引今復興區三民地區野溪水源，後因戰敗撤離台灣，這項計畫無疾而終，直到一九六四年，桃園農田水利會（已改制農田水利署桃園管理處）為灌溉三層地區的稻田，展開新福圳建設計畫，在復興區三民溪及湳仔溝設置攔水壩，貫穿山脈開鑿隧道，將溪水導入埤塘，同時興築新福圳，從此溜池成為「頭寮大池」，也稱「頭寮大埤」。

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