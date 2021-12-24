桃市台一線10處路口 設行人庇護島

第一區養護工程處中壢工務段在中壢區中華路一段與復華街口，利用中央分向島開設「行人庇護島」。（記者李容萍攝）

2021/12/24 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕公路總局第一區養護工程處中壢工務段秉持「人本交通」思維，今年在台一線桃園市的十處路口，利用中央分向島開設「行人庇護島」，使行人遠離路口，行走時較不易偏離行穿線，如無法在時間內通過，也能有停等的中繼站，同時提高駕駛人警覺，降低人車衝突。

開設路段 桃園區五個最多

開設「行人庇護島」的路段，以桃園區五個最多，包括朝陽街與三民路、成功路與三民路、中山路與博愛西路、中山路八八七巷口、龍祥街與中山街口；龜山區四個為龍興街與萬壽路一段、萬壽路一段與頂好巷、萬壽路一段一百廿巷口、萬壽路二段與三民路；中壢區中華路一段與復華街口。

台十五線觀音、新屋區 將新增兩處

中壢工務段長蔡志盈表示，台一線是車流量大，沿線人口密集，所以今年優先辦理，明年計畫在台十五線觀音區與新屋區路段新增兩處行人庇護島，是考量當地村落、工廠聚集，人口增加，而預先設置，給民眾優質的行穿環境。

蔡志盈說，省道的路幅寬大，路口行穿線與停止線淨距稍大，常遇行人沒走完就變紅燈，導致在車陣中險象環生，今年施作行人庇護島，一併退縮行穿線，使行人不必提心吊膽過馬路。

中壢段施工時 加大行穿線寬度

中壢段設計施工時也加大行穿線寬度，使行駛在遠處的汽機車駕駛人，更易辨識停止線與行穿線的位置，保障駕駛人及行人的安全，還增設偏心車道，改善左轉車流壅塞延滯影響直行車流造成的安全問題，使直行車通行順暢。

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