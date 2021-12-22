元旦連假塞車 可走台61、台31線

2021/12/22 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕元旦連續假期將至，隨著國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，民眾出遊意願增加，公路總局第一區養護工程處建議，北部地區的中短程旅次用路人，可利用台六十一線及台卅一線作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路；考量國道一號湖口至新竹路段為連假易塞路段，建議以台卅一線及台一線為替代道路。

國一湖口至新竹 走台31、台1線

一工處表示，台六十六線銜接國道一號的平鎮系統交流道南下匝道，十二月卅一日零點至十二點封閉，預定經由台六十六線銜接國道一號南下的用路人，可於台六十六線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路，至國道一號幼獅交流道南下；元旦連假桃園地區交通熱點，一工處預估會出現在大溪、慈湖、石門水庫沿線，車多時段則為午後到晚餐時間，建議用路人儘量避開。

桃園市各警分局於元旦連假加強人、車流的管控，避免過度群聚，遊客可利用「桃園景點人潮警示燈號系統」，查詢市境廿處風景區人潮情況，避免前往人擠人的景點，並多利用替代道路，如改道台七乙線及台三線經新北市三峽前往台七線。

大溪、慈湖、石門水庫沿線易塞

警方呼籲，參加跨年活動、連假返鄉或出遊民眾，妥善規劃行車路線並配合員警指揮疏導，遵守防疫規定及排隊秩序，切勿酒後駕車，以確保交通秩序與安全。

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