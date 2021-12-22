推動都更 中壢財神大樓召開更新會大會

2021/12/22 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕高雄市城中城大樓惡火釀四十六死慘劇，引發全國關注老舊複合式建物的安全、改建等問題，桃園市中壢區有四十年歷史的第一商業大樓（財神大樓），都更話題喧嚷已久，可能受「城中城事件」刺激，五成土地及建物所有權人同意籌組更新會，邁開關鍵步伐在昨天召開更新會成立大會，預計明年農曆年前完成立案，然後申請都更經費補助、研擬招標細節等。

明年農曆年前完成立案

市府住宅發展處都市更新科長陳怡芳說，財神大樓曾是中壢火車站前地標性建築物，基地面積一一一一平方公尺，興建地上十一層、地下三層，所有權人達二百五十八人，雖位處精華地段，但外觀卻極度破舊，出入人口複雜，影響都市景觀及公共安全甚鉅，也因時代變遷、經營不善，逐漸沒落，僅剩地面層有店鋪、八樓有旅館營業。

立案後將申請自主更新補助

陳怡芳表示，更新會一經立案，市府將輔導向內政部營建署申請自主更新補助，按更新會會員人數試算，可獲得約六百萬元，用以擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫，降低更新會自辦更新的初期成本；倘若更新期間，社區住戶有意願搬離大樓及有租屋需求，將透過包租代管，代為洽詢租賃業者提供物件及優惠租金。

財神大樓更新會發起人劉先生說，昨天大會上選出十五名理事、一名監事，包括每層樓推派一名理事當代表，一樓黃金店面雖僅有一‧三％持分，但考量其利益，也有一席理事，將儘速在附近設更新會會址，提供住戶洽詢都更相關問題，未來會逐樓層召開說明會，讓住戶了解都更並充分表達意見。

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