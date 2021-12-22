三千棵楓、槭樹 石門水庫追「楓」好時節

慈湖的楓紅集中停車場兩旁，在陽光照耀下閃閃發亮，現在賞楓正是時候。 （記者李容萍攝）

2021/12/22 05:30

記者李容萍／專題報導

楓葉在春夏時節呈綠色，秋冬季節會有橙黃或紅色的溫暖色彩，就是賞楓好時候。石門水庫園區種植逾三千棵楓、槭樹，近月來幾波低溫催促樹葉轉黃、轉紅，冬陽、藍天搭配滿山黃、紅色相參的樹葉，景色怡人，不過，今年因暖冬影響，楓葉轉紅的比率不到六成，近日經東北季風吹拂，加上氣象預報會有較明顯降雨，追「楓」族要把握機會。

「每年楓紅季節，也是石門水庫最美時節。」北區水資源局副局長郭耀程介紹，水庫園區種植逾三千棵楓、槭樹，又以槭林公園、南苑停車場數百公尺排列最美麗壯觀，若遇假日天氣好，單日入園遊客可逾二、三萬人，由於今年氣候不穩，園區未全面換妝「翻紅」，反而呈現「黃綠紅」風貌。

市府風景區管理處長廖育儀推薦桃園區虎頭山公園內，依著地形設計彷彿梯田的野餐區，遍植八十一株楓香，每到涼爽的秋冬楓紅，適合民眾邊野餐邊賞秋意。

此外，大西區慈湖的楓紅集中停車場兩旁，因為長年氣候條件佳楓樹高大茂盛，在陽光照耀下閃閃發亮；沿著北橫至角板行館園區、小烏來和拉拉山也有錯落的紅葉，野生的櫸木、台灣欒樹、楓香、烏臼等變色葉植物，將山林點綴的五彩繽紛。

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