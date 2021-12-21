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    首頁　>　桃園市

    學CPR、AED救人 消防分隊開課

    一般民眾若遇到急性心肌梗塞而昏倒的患者，可在一分鐘內施行CPR（心肺復甦術），提高患者存活率。（市府消防局第三大隊蘆竹分隊提供）

    一般民眾若遇到急性心肌梗塞而昏倒的患者，可在一分鐘內施行CPR（心肺復甦術），提高患者存活率。（市府消防局第三大隊蘆竹分隊提供）

    2021/12/21 05:30

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕天氣寒冷易誘發急性心肌梗塞，前天台北馬拉松因此出現五名跑者氣喘胸悶，甚至無呼吸心跳情形。市府消防局第三大隊蘆竹分隊對此呼籲民眾可以學習CPR（心肺復甦術）及使用AED（自動體外心臟電擊去顫器），遇到緊急情況在救護人員抵達前，若能先為患者施行，將可增加病患存活率。

    蘆竹分隊長彭詮閎指出，據出勤的急病救護案經驗與統計，急性心肌梗塞是常見的急症，尤其在天氣變冷、運動、過度勞累或情緒激動時容易誘發，且發病患者也有年輕化的趨勢，提醒民眾天冷外出運動，應特別注意保暖及做好熱身，評估個人健康狀況並結伴同行，避免意外發生。

    蘆竹分隊小隊長蔡擎平表示，一般民眾若遇到急性心肌梗塞而昏倒的患者，建議可在一分鐘內施行CPR或AED，其中AED簡易急救口訣為「叫、叫、壓、電」，一是「叫」醒患者，確認呼吸意識；二是「叫」人打一一九求救並拿取AED；三為按「壓」胸部進行CPR；四是將AED電擊片依指示貼上並執行「電」擊。

    鼓勵民眾報名 學習急救知識

    第三大隊長殷明坤表示，在心臟疾病驟增及高齡化社會中，學會CPR急救法非常重要，才能在關鍵時刻冷靜且正確實施急救，提高患者存活機會，鼓勵民眾踴躍向鄰近住家消防分隊報名CPR課程，學習急救相關知識。

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