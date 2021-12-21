復興三光跨河大橋通車 點燈到明年2月20日

復興區公所在新通車的三光跨河大橋，點亮150公尺長的粉紅色光環。（記者李容萍攝）

2021/12/21 05:30

玉峰溪兩岸交通往返縮短45分鐘 4部落通行更便利

〔記者李容萍／桃園報導〕復興區後山新建的「三光跨河大橋」昨天舉行通車啟用典禮，同時進行「幸福復興，聖誕點燈」儀式，此橋通車後，玉峰溪兩岸交通往返可縮短四十五分鐘，武道能敢、砂崙子、鐵立庫及爺亨部落等約五百戶居民就醫、通學、產業運輸、聯外等將可更安全便利；橋上總長一百五十公尺的LED燈打造粉紅色光環及高六公尺的一旁的耶誕樹，將亮到明年二月廿日。

斥資1.4億 長158公尺、寬6.5公尺

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒、桃園市長鄭文燦、復興區長游正英、復興區代表會主席林玉花等人均出席通車典禮。鄭文燦表示，市府於二○一六年推動「三光跨河大橋興建計畫」，總經費一億四千一百萬元，橋身跨徑一百五十八公尺、橋面寬六．五公尺，橋樑採鋼結構設計，以泰雅技藝竹籐編織造型為外觀，橋頭意象的幾何圖形象徵「祖靈之眼」，橋梁通行路側設有LED崁燈，同時施作微型樁擋土牆、河道護岸、型框植生護坡及路面改善等工項，讓復興區道路系統更完善，大幅提升交通安全及便利。

耶誕節前點燈 盼祖靈和上帝祝福

鄭文燦說，六年前到復興區三光里行銷「媽媽桃」品牌獲得很好成果，當時發現三光里的武道能敢等部落僅有桃一一三線一條聯外道路，一旦遭逢豪雨、颱風等天災，經常造成交通中斷，族人被迫改行百年彌榮人行吊橋或冒險跨越溪底便道，有相當安全風險，因此籌建「三光跨河大橋」以改善周圍四個部落的聯外交通；此工程由市府原住民族行政局自辦，從設計、興建到完成，實屬不易，日前更榮獲行政院公共工程委員會「第廿一屆公共工程金質獎」土木類別特優獎。

游正英表示，三光跨河大橋進行耶誕點燈，盼祖靈和上帝祝福居民及泰雅族人平安。

復興區公所在新通車的三光跨河大橋旁邊，點亮高6公尺的耶誕樹。（記者李容萍攝）

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