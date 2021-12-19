四案同意票較多 鄭文燦須慎思勵進

2021/12/19 05:30

記者陳璟民、謝武雄／特稿

「公投綁大選、反萊豬、重啟核四、三接遷離藻礁」四項公投案結果出爐，提案方全都未達法定通過門檻，顯示民進黨結合友黨「四個不同意，台灣更有力」卯勁宣講奏效，擊退國民黨、民眾黨聯手若干民間團體，訴諸政黨對決、教訓民進黨的威脅，「蔡政府」中央執政吃下定心丸。

令人意外的是，這四案在桃園市的同意票都大於不同意票，差距二萬三千票至近五萬票之譜，這對許多人視為政壇明星的民進黨籍市長鄭文燦來說，是不折不扣的政途警訊。

回顧鄭文燦的從政之路，一九九八年桃園縣議員選舉以全縣最高票風光當選，二○○九年縣長、二○一二年立委選舉接連吞敗，但是他不氣餒、勤走深耕，得在二○一四年升格桃園市首屆市長選舉勝出，二○一八年拚連任時，儘管民進黨受反年改、一例一休政策爭議乃至「韓流」衝擊而聲勢低迷，但他憑藉任內靈活頭腦與手腕，交好、收服地方跨黨派山頭要角，也以福利、建設博得民心，衝到更高票連任成功，被視為奇蹟。

近年來，鄭文燦民調滿意度、政治聲勢俱高，坊間屢傳下一步是接任閣揆或逕入凱道頭，可是這份氣勢，如今卻沒能在所主政的桃園市，拉高四項公投案的不同意票並高過同意票，尷尬不在話下。

鄭文燦對公投宣講幾乎全國走透透，一兼二顧拓展人脈，也許因此疏於固防桃園市，也不排除七年有政績，難免生包袱，市民趁公投來棒喝驕氣，或是更深層更高層黨內外競爭悄然產生了負作用，公投在桃園市的開票結果更證實民進黨的根基不如想像中穩固，不能繫於個人魅力。

距離二○二二年地方選舉恰餘一年，鄭文燦作為負責任、有未來的政治人物，必須將政壇起伏視若常態，把握這一年慎思勵進，順利交棒延續民進黨地方執政，才能甩脫公投之失，化為躍升之機。

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