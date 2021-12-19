鄭文燦：市府海岸生態保育獲認同

2021/12/19 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕四項全國性公投案在桃園市的開票結果，同意票高出不同意票甚多，市長鄭文燦晚間發文認同公投可深化民主，「藻礁」也藉著公投從陌生成為熱門議題，沿海四鄉鎮對「三接遷離藻礁」的不同意票遠大於同意票，代表市府這幾年對海岸、海域環境生態重視獲得在地鄉親認同。

大潭里不同意票523票 同意票281票

鄭文燦說，三接所在地觀音區大潭里不同意票五百廿三票，大幅超過二百八十一票的同意票，觀音區不同意票一萬一六三四票，也高於同意票九五○九票，沿海另三個行政區對此案的投票結果，都是不同意票大於同意票，蘆竹區為二萬七九三○票比二萬四六五八票、大園區一萬五四○七票比一萬二四九八票、新屋區八二七三票比七八一六票。

三接與藻礁共存 在地民意支持

鄭文燦表示，這顯示市府所訴求的三接與藻礁共存，是獲得在地民意充分的支持，未來市府會積極投入海岸及藻礁保育，讓海岸成為桃市美麗的風景，成為環境教育及生態旅遊的亮點。

他說，大潭藻礁第二輪調查報告完成後，會請審議委員會核定適當的保育等級，讓藻礁生態系所形成的生命舞台，產生更大的生物多樣性。

鄭文燦肯定公投可深化民主，四項公投的結果可讓台灣走出反覆爭辯的泥沼，期盼未來有更多的公共討論，讓民主成為永續台灣的基石，他與團隊在這段時間，無論是在線上、街頭、廟口、公園、集會所，社會各個角落，與大家面對面對話，理性的論辯過程，讓每一個公民與國家的距離縮短了，大家以公民投票展現了集體的思考結果。

鄭還提到，公投讓「藻礁」及柴山多杯孔珊瑚、小燕鷗、酋婦蟹等，從生疏的名詞變為耳熟能詳的話題，公投讓更多人能認知到海岸生態保育的重要性，也理解到能源轉型的艱難選擇。

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