強化科學辦案 桃園市警局鑑識實驗室啟用

市長鄭文燦昨天為市警局刑事鑑識中心的「DNA暨化學鑑識實驗室」啟用典禮揭牌，會後由鑑識中心主任高麗姬介紹相關科技器材。（記者陳恩惠攝）

2021/10/19 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕為因應未來犯罪型態，有效抑制新興毒品流通、快速打擊不法，桃園市警察局去年籌設「DNA暨化學鑑識實驗室」建置完成，市長鄭文燦昨天主持啟用典禮表示，刑事鑑識是專業科學，微物跡證能解開案件真相，市府會持續編列預算，強化警察科學辦案，讓第一線查案的警察同仁能獲得實驗室提供最即時、精準的後勤支援，無論是DNA或化學檢體都能在12小時內出爐，讓證據說話，更能勿枉勿縱。

提供即時、精準證據 助辦案時效

鄭文燦表示，市警局投入4000萬元打造的「DNA暨化學鑑識實驗室」，具有DNA、PCR等核酸檢測技術能力，可縮短送件時間、12小時內完成採驗、分析及比對，能更有效掌握辦案時效，包括最近觀音殺人事件、新屋動保事件等，實驗室在第一時間驗出死者身分及動物藥品成分等，對後續刑事偵辦的幫助很大。

超臨界流體質譜儀 分析各種毒品

鄭文燦指出，實驗室購置的「超臨界流體層析質譜儀」，是全國警察機關率先使用，利用超臨界流體萃取率高的特性，進行毒品成分分析，特別是對化學結構不穩定、易遭高溫破壞的新興毒品能更有效進行比對；同時，儀器資料庫也會隨時與全世界各刑案實驗室的數據進行交流更新，讓各類毒品無所遁形。

市府明年度投入刑事警察裝備的預算將再創新高，鄭文燦說，對專業辦案所需的裝備預算，只要是需求所匡列的項目，市府都會全數支持。

辦案所需裝備 市府全力支持

市警局刑事鑑識中心主任高麗姬表示，警方以往查獲的新興毒品或採獲DNA跡證時，都須送往刑事警察局鑑識中心或相關單位進行鑑驗，等候鑑定報告可能長達2個月之久，不僅耗時費工，無法提供即時鑑定結果，即時緝凶；隨著實驗室成立，將可在12小時內完成鑑定，快速有效提供鑑識資訊，讓檢警確立偵查方向，實驗室也將朝獲取國際相關認證努力。

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