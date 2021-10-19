40棟舊大樓都更 鄭文燦：爭取提高容獎

財神大樓現況神似高雄「城中城」，引起地方關注。 （記者李容萍攝）

2021/10/19 05:30

防高雄城中城憾事重演 議員促大樓成立管委會、市府協助都更

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕高雄市城中城大樓失火釀成46死，凸顯老舊大樓公共安全問題。市府經清點有40棟老舊複合式大樓，昨引起議員疾呼市府應協助儘速成立管理委員會，及協助推動都市更新，避免憾事再度上演。市長鄭文燦表示，近日除加強消防演練，也將強制推動成立管委會，而桃園市的地價約僅為雙北的3分之1，都更誘因較低，將向中央爭取提高容積獎勵（簡稱容獎）。

鄭：28日完成消防安檢

鄭文燦昨在市議會總質詢答詢表示，全市老舊複合式大樓有40處，其中逾30年有15處、20年以上有18處，消防局正全面加強安檢、消防演練，必要時會動用熱顯像儀掃描高風險電路，預計28日完成消防安檢，市府也提供火災預防及應變文宣，加強居民防災意識。

輔導設管委會 研議公辦都更

鄭文燦說，內政部對老舊複合式大樓將修法強制成立管委會，考量住民大多為弱勢民眾，市府會先成立輔導團，提供資源。至於自辦都更若因行政進度較慢，市府會盡力協助，若自辦都更無法達到門檻，將研議以公辦都更推動。

容獎提高 可增加都更誘因

現行內政部提供的都更容積獎勵方式，以海砂屋或耐震強度不足等6層以上的中、高層老危樓，可選擇法定容積最高1.5倍，或原容積1.3倍為最優。對此，鄭文燦認為，中央對都市更新容積獎勵措施應再提高，尤其是老舊複合式大樓、海砂屋、危老社區等，獎勵若沒提高，都更動力仍是不足。

議員：自辦都更不易 盼推公辦

「事情發生了就要亡羊補牢，及時補救將能避免憾事再度發生」，市議員涂權吉說，楊梅區武營街大樓也類似城中城大樓，內部事故頻傳，市府應盡快規劃都更。

市議員徐玉樹也說，龍潭區永興大樓蓋好數十年仍無使用執照，卻住了一堆人，根本是城中城翻版；他說，桃園都更之所以推動困難，就是因雙北地價一坪動輒百萬餘元，桃園卻只有4、50萬元，龍潭區更只有2、30萬元，「同工不同價值」怎麼推，政府應該提高容積獎勵，才會有更大誘因。

市議員梁為超也說，中壢區財神大樓也是高危險大樓，但要達到都更要求的8成住戶同意非常困難，因為住戶無法一坪換一坪，建議市府推動公辦都更。

財神大樓都更若無共識 市府將接手

鄭文燦表示，全市申請都更的危老建築不斷增加，中壢財神大樓已有40%住戶同意，等越過門檻後會協助完成都更，若住戶最終無法達到都更共識，市府將以公辦都更接手推動，並公開評選適當的推動單位完成都更計畫。

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